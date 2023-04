NEOBIČAN METEOROLOŠKI FENOMEN JUTROS ZABELEŽEN U SRBIJI: Evo šta je temperaturna inverzija

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od pet do 10 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23 stepena Celzijusa, vetar slab do umeren severozapadni, na planinama povremeno jak.

I u Beogradu će biti promenljivo vreme, uz mogućnost kratkotrajne kiše u pojedinim delovima grada. Najniža temperatura od sedam do 10 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.

Narednih dana promenljivo i nestabilno

Danas promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

U ponedeljak pretežno sunčano, u košavskom području uz pojačanje istočnog i jugoistočnog vetra. Krajem dana i tokom noći ka utorku na jugozapadu zemlje postepeno naoblačenje sa kišom.

Do kraja sedmice zadržaće se promenljivo, toplo i nestabilno vreme:

* u utorak sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uglavnom u zapadnoj polovini zemlje (na zapadu Vojvodine, zapadu i jugozapadu Srbije),

* u drugoj polovini sedmice mestimično i u ostalim.

U košavskom području u utorak i sredu duvaće umeren i jak jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata, posebno u utorak, i sa olujnim udarima.

Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim bolesnicima.

Neobičan meteorloški fenomen

U Srbiji je jutros zabeležen meteo-fenomen. Meteorolozima i nauci dobro je poznat, ali nama običnim ljudima nikako se ne čini logičnim.

Kako stručnjaci objašnjavaju, suočili smo se sa temperaturnom inverzijom, pojavom koja je suprotna od očekivane, što znači da umesto da temperatura pada kako se penjemo naviše, ona zapravo raste.

Ovaj fenomen, kad je na planinama toplije nego u nizijama, zove se temperaturna inverzija.

Dok u normalnim uslovima temperatura opada sa porastom nadmorske visine, kod ovog fenomena se, dakle, dešava suprotno.

