Roditelji traže premeštanje dece iz OŠ 'Vladislav Ribnikar': Ovo je odgovor direktora školske uprave

Direktor školske uprave Beograd Dragan Filipović da su se zahtevi roditelja učenika OŠ "Vladislav Ribnikar" uglavnom odnosili na izmeštanje učenika i rekonstrukciju škole.

On je odgovorio i objasnio šta misli o ovom zahtevu:

- Svako ko uđe u školu, ima osećaj da treba da se izvrši rekontrukcija. Škola je inače jako dugo u nekom stanju da je potrebna rekonstrukcija. Kad je reč o izmeštanju učenika, to ne bi bilo dobro za decu. Opet bi, i u drugoj školi, prolazili kroz iste priče sa vršnjacima, opet bi se vraćali na to kako se desilo, zašto se desilo, kako je to izgledalo... Deca ne bi imala priliku da završe sa tim što se desilo. Naravno da to nije lako, ali upravo zato u ovoj školi organizujemo za svu decu sve ono što je njima potrebno - navodi Filipović.

On je istakao da se nastava neće odvijati po klasničnom modelu i da je akcioni plan donet.

- Učenici se vraćaju na nastavu u sredu 10. maja, ali povratak svakog učenika zavisiće od toga kako se budu osećali - rekao je i dodao da će sve naredne aktivnosti u toj školi biti u potpunosti prilagođene đacima.