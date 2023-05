Devojka Nevena V. (20) iz Dubone kod Mladenovca teško je povređena kada je pomahnitali U. B. uzeo kalašnjikov pre osam dana i prvo pobio i ranio njene vršnjake u Malom Orašju kod Smedereva, a zatim se vratio u Dubonu zaustavio kola pored škole i pucao na sedmoro mladih koji su se družili i sedeli na klupi.

U krvavom piru tada su u Malom Orašju ubijeni tinejdžeri M. M, N. S, L. M, A. M. i N. M., dok je nekoliko njih lakše i teže povređeno kada je osumnjičeni došao do spomenika u tom mestu i ispalio rafalnu paljbu. Nakon počinjenog zločina produžio je do Dubone, odakle je i on sam, pa zapucao tom prilikom ubio je mladog policajca M. P. i njegovu rođenu sestru K. P. i njihovog prijatelja D. T. Tom prilikom povređena je i Nevena V. kojoj su lekari morali da amputiraju ruku kako bi je spasili. Sada se na društvenim mrežama pronela informacija da je njoij potrebna opracija i veštačka ruka kako bi dalje nastavila sa normalnim životom, a njen prijatelj za Kurir je potvrdio tu informaciju.

- Dragi moji, u teškim danima posle tragedije koje su mnoge porodice zavile u crno, želimo da pokažemo solidarnost i da ljubavlju i dobrotom popravimo svet u kojem živimo i u kojem rastu naša deca kako bi ga za njih ostavili boljim nego što je trenutno - rekao je Nevenin prijatelj, a zatim dodao:

- Predivna Nevena V. koja ima samo 20 godina, u napadu kod Mladenovca 4. maja teško je ranjena. Kao posledica teškog ranjavanja Neveni je amputirana leva podlaktica. Ipak postoji rešenje i za bolji Nevenin život veštačka, bionička ruka koja bi joj život učinila manje teškim i olakšala mnogobrojne probleme, ali je veoma skupa i nedostižna za Nevenu i njenu porodicu jer košta oko 50.000 evra u zavisnosti od težine povrede, a država dotira maksimalni iznos do 11.000 evra.

Nevenin prijatelj koji se obratio Kurir redakciji naveo je i zamolio sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu devojci tako što bi uplatili novac direktno na namenski račun za pomoć Neveni V.

Detalji računa

Broj tekućeg računa: 160600000170217589 Banka Intesa

Svrha uplate: Donacija za Nevenu V.

Podsetimo, pomahnitali U. B. kobnog dana, tačnije u četvrtak uveče, otišao je iz svoje kuće, koja se nalazi u selu gde Šepšin do mesta Malo Orašje kako bi počinio masakr navodno jer su u tom selu pričali loše o njegovoj porodici, kada nikog nije zatekao u centru sela u povratku kod spomenika izrešetao tinejdžere koji su slavili đurđevdanski uranak od kojih je pet umrlo usled zadobijenih povreda,a sedmoro ih je ranjeno.

- Nakon pokolja u Malom Orašju gde je izašao pred njih sa kalašnjikovim i obratio im se rečima "sve ću da vas pobijem", izrešetao ih, a zatim se uputio ka selu Dubona gde se zaustavio kod škole i počeo da puca u sedmoro dece koji su sedeli na klupi u dvorištu. Tu je zverski ubio brata i sestru, i njihovog prijatelja koji je trebalo da se ženi na jesen - podseća izvor i dodaje nakon toga U. b. je pobegao ali se u međuvremenu zaglavio na zemljanom putu koji vodi do sela Šepšin.

Hodao je peške, a onda pronašao kuću u čiju garažu je došao seo u kola i pobegao ka Malom Požarevcu. Kada je došao u Mali Požarevac presreo je taksistu koji je vozio trudnicu, a onda se uputio u selo pored Kragujevca gde se krio celo noć u kokošnjicu svog ujaka. Na salušanju u policiji rekao je da je počinio masakr kako bi zaplašio selo, kao i da nije poznavao svoje žrtve.

Autor: