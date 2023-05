ZA SVE ZAINTERESOVANE! Evo gde danas dobrovoljni davaoci mogu da daju krv

Dobrovoljni davaoci krv danas mogu da daju na dva mesta u Beogradu, ali i u Valjevu.

U autobusu koji će danas biti parkiran na adresi kod gradske opštine Zvezdara u Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra 77, od 10 do 15 sati. Kao i na opštini Savski venac, na Medicinskom fakultetu, u Ulici doktora Subotića 8, od 10 do 16 sati. Krv se može dati i u prostorijama Crvenog krsta Valjevo, od 9 do 15 sati.

Krv se svakodnevno može dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije, u Ulici svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 sati, kao i subotom i praznicima od 08 do 15 sati.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu koja bi tu krv primila.

Osoba treba da bude zdrava i dobrog opšteg stanja, teža od 50 kilograma, da joj je telesne temperatura do 37 stepeni. Interval između davanja krvi je 3 meseca (12 nedelja) za muškarce i 4 meseca (16 nedelja) za žene.

Davalac krvi u Srbiji ima u proseku 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu.

