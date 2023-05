OVO JE SVE ŠTO TREBA DA ZNATE! Od sutra kreće novi sistem NAPLATE PREVOZA: Evo kako će funkcionisati, kakve su cene i koliko će koštati kaznena karta!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić predstavio je novi sistem gradskog prevoza.

Na konferenciji koju je održao, gradonačelnik Šapić je predstavio i novi sistem naplate karata putem SMS, koji će startovati već u sredu, 17 maja.

- Podsetiću vas da smo održali skupštinu da se raskine ugovor sa "Kentkartom", od tada do danas je prošlo mesec i tri dana.

Potom je dao kratku hronologiju toga šta je urađeno za taj period.

- 13.4. smo raskinuli ugovor. Nakon toga se čekalo sedam dana da bi odluka bila pravosnažna. Potom formalizacija toga čime smo se bavili. Sada kada Grad bude kontrolisao ceo sistem, imaće u vidu kakvi su sve propusti.

Kako se kupuju karte, nekoliko načina

Šapić je rekao da će građani moći da kupe karte na prodajnim mestima, ali i putem SMS poruka na broj 9011.

- Preko svih operatora će moći. To smo sve sredili. Napravili smo karte u papirnoj formi, brendirali sve i obezbedili prodajna mesta za one koji neće da kupuju kartu SMS-om.

- Obezbedili smo provajdere za SMS poruke. Dobili smo odobreni broj na koji će se slati SMS poruka. Nakon toga sprovedene su aktivnosti za aktiviranje broja i testiranje funkcionalnosti čitavog SMS sistema.

Šapić je saopštio da će u svim autobusima i na stanicama biti postavljene informacije o kupovini karata za sve građane kako bi mogli da se informišu.

- Svuda će da se postave informacije kako moze da se uzme karta. I u autobusima i na stanicama svuda. Smart city gps i kompletan sistem praćenja javnog prevoza biće u roku od mesec dana.

Ako to ne bude funkcionisalo biće upravnici u autobusima koji će pratiti to dok GPS ne zaživi.

On je istakao i da one poruke koje su se kucale za proveru stanica nisu bile efikasne.

- Svi će biti lišeni tih lažnih informacija. Mesec dana toga neće biti dok ne dođe taj novi GPS.

Novi sistem "Beograd plus"

- Novi sistem se zove "Beograd plus". Prvi put posle 12 godina Grad će imati potpunu kontrolu i novca i podataka u vezi sa javnim prevozom. Nece biti čuvani u nekim bazama u Turskoj. Već ce biti na zvaničnim servisima - kaže Šapić.

On je rekao da svaki dinar koji od sada bude uplaćen završavaće u rukama grada i moći će istog momenta da bude iskorišćen u neke druge svrhe, da li za GSP, vrtiće, ulice Beograda...

Mesta na kojima će moći da se kupi karta

Karte će se kupovati putem SMS poruka, a biće ih i u papirnoj formi. Građani će papirne karte moći da kupe na sledećim mestima:

GSP "Beograd" - 3 prodajna mesta - Skender begova 47, Stari grad

GSP "Beograd" - 1 prodajno mesto - TC Trg Republike, Stari grad

JKP "Naplata prevozne usluge" - 3 prodajna mesta - Knez Mihailova broj 6, 2. sprat, Stari grad

GSP "Beograd" - 1 prodajno mesto- Deligradska 10, Savski venac

GO Novi Beograd (servisni centar" - 2 prodajna mesta - Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Mladenovac

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Obrenovac

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Lazarevac

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Barajevo

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Sopot

Cene karata

- Došlo je do sniženja cene mesečne karte sa 2.500 na 2.200. C zona koja obuhvata ceo grad je sada 3.300 a bila je 3.500, u zoni B spadaju sve prigradske opštine, osim Grocke koja se deli pola.

- U novom sistemu su sve uprostili. Tačno se zna koji deo pripada kojoj zoni. Maksimalno je sve uprošćeno građanima. Jednostavnije i prostije od ovoga ne postoji.

- Povratna poruka koja stigne to je dokaz koji se pokazuje komunalnom policajcu, koji će biti jedino službeno lice koje proverava karte. Noćni prevoz do 4 ujutru je potpuno besplatan. Od 4 pa nadalje kreće da se naplaćuje redovna karta - saopštio je Šapić, istakavši da karta ne mora da se validira, već samo da se pokaže službenom licu koje bude prisutno u prevozu.

Detaljan cenovnik

SMS poruka će se slati na broj telefona 9011, a u tekst poruke potrebno je upisati „tekst karte“ u zavisnosti od toga šta se kupuje. Što se tiče cenovnika, od srede, 17. maja važi sledeće:

VREMENSKA KARTA – 90 MIN

Zona A – cena 50 dinara, tekst karte za SMS poruku A90

Zona B – cena 50 dinara, tekst karte za SMS poruku B90

Zona C (A+B) – cena 100 dinara, tekst karte za SMS poruku C90



DNEVNA KARTA – 1 DAN

Zona A – cena 120 dinara, tekst karte za SMS poruku A1

Zona B – cena 120 dinara, tekst karte za SMS poruku B1

Zona C (A+B) – cena 150 dinara, tekst karte za SMS poruku C1

NEDELJNA KARTA – 7 DANA

Zona A – cena 800 dinara, tekst karte za SMS poruku A7

Zona B – cena 800 dinara, tekst karte za SMS poruku B7

Zona C (A+B) – cena 1000 dinara, tekst karte za SMS poruku C7



MESEČNA KARTA – 30 DANA

Zona A – cena 2200 dinara, tekst karte za SMS poruku A30

Zona B – cena 2200 dinara, tekst karte za SMS poruku B30

Zona C (A+B) – cena 3300 dinara, tekst karte za SMS poruku C30

Zona A: Novi Beograd, Zemun, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Čukarica, Vračar, Rakovica, Palilula, Zvezdara, Surčin, Grocka (severno od puta 347 Vrčin-Zaklopača)

Zona B: Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Sopot, Grocka (južno od puta 347 Vrčin-Zaklopača)

SMS na broj 9011

- Jednostavno će biti. 90, 1, 7 i 30. A90 je za 90 minuta, ukucate A90 na 9011 to je taj broj koji sam govorio, kupujete kartu od 90 minuta. A1 ukucate, dobijate dnevnu kartu, A7 nedeljnu kartu, i A30 mesečnu kartu. Isti princip je za B, i za C koji obuhvata zajedno prvu i drugu zonu.

- Kada vam uđe komunalni policajac ili beogradski lični, koji će biti jedino ovlašćeno lice kao službeno lice da vrši kontrolu karata, ukoliko ste se odlučili da SMS-om kupite svoju kartu, samo mu pokažete povratnu poruku, pisaće tačno vreme koliko je važeća karta.

- Dnevna karta važiće do 23.59 tog dana. Od tada do 4.00 ujutru je besplatan noćni prevoz, a od 4 ujutru kreće nova dnevna karta da važi. Ovo će biti od danas do vikenda izlepljeno po svim stajalištima, u najvećem broju, ako ne i svim autobusima, unutra na led ekranu kao informacija. Vrlo brzo na reklamnim tablama na stajalištima, kako se budu oslobađala mesta.

Biće skinuti svi validatori

Šapić je podsetio da je za vikend počelo skidanje validatora.

- U narednih par dana tj do srede bice potpuno skinuti. Ulaz izlaz je kako god želite - rekao je Šapić.

Povodom drame oko validatora gradonačelnik Beografa je poručio “Nosite ih kući ako želite”

- Do sada je sve bilo kroz prizmu privatnika koji su dirigovali nasim javnim prevozom. Na prodajnim mestima će svi moći da kupe karte, čak i povlašćene kategorije. Tamo donesu dokaz da pripadaju određenoj kategoriji i tako kupe.

- Postoje i prodajna mesta na kojima će moći u naredna dva meseca da se kupi samo papir. Na više od 250 prodajnih mesta biće omogućene karte, bice to najprometnija mesta u Beogradu - rekao je on.

Besplatna doživotna karta za ljude starije od 65 godina

- Ljudi stariji od 65 godina imaće doživotnu karticu za prevoz, do sada morali svake godine da vade mesta i da placaju 450 dinara. U svim gradskim opštinama postojaće jedan salter za sve starije od 65 godina gde će moći da izvade tu novu doživotnu, na licu mesta se prave fotografije i tu ce moći da preuzmu i do kraja života će važiti. Potrebna je samo lična karta - rekao je gradonačelnik.



Vezano za karticu, gradonačelnik je dodao da u svim opštinama nezavisno od opštine u kojoj živite, tu karticu možete da izvadite.

- Ako ste sa Novog Beograda moći ćete da izvadite na Vračaru. Od sutra mogu da idu da vade svoje doživotne kartice, kada bude bila aplikacija moći će i preko nje. Ali dok ne bude aplikacija mogu da idu u opštine i da dobiju doživotnu karticu za par minuta. Nece moći da vade više puta jednu, jer će po vađenju jedne odmah ići u bazu podataka, tako da neće biti zloupotrebe - kazao je Šapić.

Kako je naveo, danas će i zvanično biti potpisan cenovnik.

Šta ako neko želi da zameni svoju staru kartu?

Šapić je saopštio da svi koji su juče uplatili karte mogu da odu na prodajna mesta i da dobiju mogućnost da u papirnoj formi dobiju protivvrednost i troše u prevozu.

- Što se tiče karata, svi oni koji su uplatili, mogu da odu na naša prodajna mesta u vrednosti koliko su uplatili da mogu da troše za karte dobiće mogućnost da potroše za novi vid. Mogu da u papirnoj formi da dobiju kartu koju žele u toj vrednosti, beli će biti jedini koji će moći da vrše naplatu, neće biti represivnih mera, zaustavljanja, izbacivanja, samo će on moći kao službeno lice da naplati kartu, to jest da izda tu kaznenu kartu, koju imate rok da ako uplatite u prvih par dana da bude još jeftinija, ali nastavljate svoje putovanje bez ikakvih neprijatnosti.

Penali za raskid ugovora

Šapić je naveo da će se još videti iznos penala za raskid ugovora.

- Videćemo koliko će biti, 100.000 bio im je prihod godišnje, pa puta 10 meseci koliko se pre raskida ugovor, ali videćemo koliko je i grad Beograd oštećen. Sekretar za javni prevoz podneo ostavku, on je fin i pošten ćovek, ali broj obrtaja na koji radi nije me zadovoljavao, radio je na vojvođanski broj obrtaja , koga nema bez njih se mora. Ja sam došao ovde da ostavim nešto iza sebe, ko može da prati može, ko ne… - rekao je Šapić.

Šta ako je neko kupio mesečnu ili godišnju kartu?

- Svako ko je kupio mesečnu kartu, ona će važiti. Ne mora da je validira, ona će važiti. Ko je kupio godišnju kartu, treba da ode na naša prodajna mesta, i da tamo zameni za aktuelnu godišnju kartu. Onaj koji je napunio karticu, takođe da ode tamo i da iskoristi za neku drugu papirnu kartu. Znači, neće ništa propasti - rekao je Šapić.

On je, govoreći o godišnjoj karti, rekao da će se na prodajnim mestima lako naći način da se dokaže da je kupljena, kako bi je potom zamenili za aktuelnu kartu.

- Vezano za godišnju kartu, kada dođu na prodajno mesto, naći će način kako da dokažu da je godišnja karta kupljena. Najveći broj njih je kupovao preko firme. Lako će se naći način, rekao je Šapić, dodavši da su najmasovnije bile dnevne, nedeljne i mesečne, a najmanje je bilo godišnjih karata.

Razlog skidanja validatora

Na pitanje zašto su validatori pre vremena skinuti, Šapić je istakao da se što pre skine nepostojeći sistem.

- Zato što smo želeli da što pre skinemo nepostojeći sistem. Odjednom počeše svi da plaču za validatorima… Neću više da se vraćam na to. Samo neka nas tuže da rešimo to, a jedino što je važno je da smo ljudima omogućili pojeftinjenu kartu i jednostavan novi sistem - naveo je gradonačelnik Beograda.

Kako će stranci moći da kupe kartu?

Šapić je objasnio i kako će stranci moći da kupe kartu, istakavši da će tokom ovih mesec dana morati da kupe na prodajnim mestima, dok ne bude omogućeno da se kupi i na kiosku.

- Stranci će morati na prodajnim mestima za ovih mesec dana, dok ne budu bili kiosci, očekujemo kioske tokom leta, mesec, dva, tada će stranac moći na kiosku da kupi papirnu kartu. Sada će stranac morati na prodajnom mestu da kupi, a kada bude aplikacija onda će moći kreditnom karticom lako da kupi.

Gradonačelnik Beograda je istakao da se aplikacija očekuje tokom leta, za otprilike dva meseca.

- Kada će biti aplikacija, pa čekamo u okviru tog projekta "SmartCity", pametno upravljanje javnim prevozom, to će čitav paket da bude koji bi trebalo da sadrži aplikaciju. Radi se na njoj, mi smo dali sve naše instrukcije i potrebe koje smatramo da bi aplikacija trebalo da sadrži. Rekli su nam dva meseca najkasnije, a možda bude i za mesec.

Kazna za švercovanje u gradskom prevozu

Gradonačelnik Šapić saopštio je da će kaznena karta za švercovanje u prevozu iznositi 5.000 dinara a da će ako se plati u roku od 7 dana biti 2.500.

On je kazao da kontrolora neće biti u početku.

- Nije poenta da budu represivni. Ja verujem da neće biti potrebe za preteranom represijom. Na početku veća tolerancija - rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, povlašćene kategorije će na prodajnim mestima kupovati svoje karte sa dokazom o kategoriji kojoj pripadaju.

- Kada bude bila aplikacija moći će sve da kupe preko nje - ponovio je Šapić.

Šapić je istakao da komunalni policajac mora imati 4. stepen stručne spreme.

- S obzirom da i u turskoj kompaniji ima oko 280 zaposlenih, neki će preći da rade kao Beli i imaće i veće plate. A, koji nemaju 4. stepen, biće im nađeno mesto u sistemu. Bg voz je u sistemu i isti je princip kao za sistem javnog prevoza - napomenuo je gradonačelnik.

Cena SMS za kartu od 50 dinara - 52,5 dinara

- 5 odsto ide operaterima, a 50 dinara gradu, plus 5 odsto operaterima. Znači da će karta od 50 dinara da košta 52,5 dinara. To će da piše u SMS poruci kada bude stizala i svi operateri su pristali da rade na 5 odsto. To je neki minimum koji su prihvatili. I tako će ići za svaku cenu, ono što ide gradu, a ovo ide operaterima za uslugu koju troše.

- Kao što će da bude i na trafikama, zato što je toliko niska cena karte, papir vam samo košta 5 dinara da se odštampa. Imaćete tačno koliko vas košta karta, a koliko papir koji kupujete - saopštio je gradonačelnik Beograda.

