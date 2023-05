OD DANAS NOVI NAČIN NAPLATA KARATA U BEOGRADU: Ovo je sve što treba da znate pre nego što uđete u JAVNI PREVOZ! (FOTO)

Novi sistem naplate i kontrole gradskog prevoza, koji sada nosi naziv "Beograd plus" startuje danas, i već od jutros građani mogu da kupe kartu putem SMS poruke, slanjem na broj 9011. Osim SMS-om, građani će imati mogućnost kupovine karata i u papirnoj formi. Noćni prevoz je besplatan od ponoći do 4 sata ujutro, a stariji od 65 godina imaće doživotnu, personalnu karticu za javni prevoz.

SMS poruke na broj 9011 se šalju u tekstualnoj formi A90 za A zonu. B90 za B zonu i C90 za C zonu. Karta od 90 minuta u Zoni A i B košta 50 dinara, a u zoni C 100 dinara, a dnevna karta u zoni A 120 dinara.

Nedeljna karta u zonama A i B koštaće 800 dinara, a u zoni C 1.000 dinara.

Cena mesečne karte je snižena sa 2.500 na 2.200 dinara za A i B zonu, dok je za C zonu, koja obuhvata čitavu teritoriju grada, cena sa najavljenih 3.500 dinara snižena na 3.300 dinara.

U zonu A spadaju sve gradske opštine, u zonu B sve rubne, odnosno prigradske opštine, osim Grocke koja se deli, te će delovi severno od Vrčina i Zaklopače biti u A zoni, a južno u zoni B.

- Sistem je veoma jednostavan. Кarta A90 je za vožnju od 90 minuta. Tako se recimo u poruku ukuca A90 i pošalje na 9011 i kupujete kartu od 90 minuta. Ukoliko ukucate A1 dobijate dnevnu kartu, A7 – nedeljnu kartu i A30 – mesečnu kartu.

- Isti princip je i za B i C zonu, koja zajedno obuhvata A i B zonu. Povratna poruka koja vam stigne, kao kada plaćate parking, jeste dokaz plaćene karte za javni prevoz. Кada u vozilo uđe komunalni milicionar ili „Beogradski lični”, koji će biti jedino ovlašćeno lice da vrši kontrolu karata, pokažete mu povratnu poruku, ukoliko ste kartu kupili putem SMS poruke. Na karti od 90 minuta će pisati tačno vreme do kada ona važi. Dnevna karta će važiti do 23.59 časova tog dana, od tog vremena do 04 časa prevoz je potpuno besplatan, a od 4 sata kreće nova dnevna karta – objasnio je juče gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Mesta na kojima se može kupiti papirna karta

U prvom „talasu”, koji podrazumeva kupovinu karte u papirnoj opciji, to će moći da se učini na deset prodajnih mesta, a tokom leta i na najmanje 250 kioska na najprometnijim stanicama.

Trenutno su to sledeća mesta:

GSP "Beograd" - 3 prodajna mesta - Skender begova 47, Stari grad

GSP "Beograd" - 1 prodajno mesto - TC Trg Republike, Stari grad

JKP "Naplata prevozne usluge" - 3 prodajna mesta - Knez Mihailova broj 6, 2. sprat, Stari grad

GSP "Beograd" - 1 prodajno mesto- Deligradska 10, Savski venac

GO Novi Beograd (servisni centar" - 2 prodajna mesta - Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Mladenovac

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Obrenovac

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Lazarevac

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Barajevo

SP "Lasta" - 1 prodajno mesto - Sopot

Detaljne informacije o novom tarifiranju naći će se na stajalištima javnog prevoza, u autobusima na LED ekranima, a ubrzo i na reklamnim tablama u gradu.

ZONA A: Novi Beograd, Zemun, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Čukarica, Vračar, Rakovica, Palilula, Zvezdara, Surčin i Grocka (severno od puta 347, Vrčin-Zaklopača)

Razjašnjenja radi, u zonu B spadaju sve prigradske opštine, osim Grocke koja se deli na pola (delovi severno od Vrčina i Zaklopače biće u A zoni, a južno u zoni B).

ZONA B: Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Sopot i Grocka južno od puta 347)

ZONA C: ZONA A + ZONA B

Gradonačelnik Šapić kazao je da će kaznena karta za švercovanje u prevozu biti 5.000 dinara a da će ako se plati u roku od 7 dana biti 2.500.

On je kazao da kontrolora neće biti u početku.

- Nije poenta da budu represivni. Ja verujem da neće biti potrebe za preteranom represijom. Na početku veća tolerancija - kaže Šapić.

Doživotna karta za starije od 65 godina



Stariji od 65 godina imaju pravo na doživotnu, personalnu karticu za javni prevoz. Oni uz ličnu kartu već od danas na posebnim, izbrendiranim punktovima u svim gradskim opštinama, i to nezavisno od mesta prebivališta, mogu da je izvade. Najpre će ih fotografisati i vrlo brzo na licu mesta izdavati personalizovanu doživotnu karticu za javni prevoz.

Šta sa već postojećim karticama?



Ko ima godišnju kartu, treba da dođe na jedno od prodajnih mesta i uz dokaz biće mu izdata nova.

Onome ko ima mesečnu kartu ona će važiti da kraja maja, a već od juna kupovaće mesečnu kartu po novom principu.

Svaki pravni subjekat, odnosno firma koja ima više od pet zaposlenih, imaće dodatni popust.

Šapić je kazao i da svi koji su juče uplatili karte mogu otići na prodajna mesta i dobiti mogućnost da u papirnoj formi dobiju protivvrednost i troši u prevozu.

