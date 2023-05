Ovogodišnje, 65. izdanje Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, koji tako obeležava i svojevrstan jubilej u regionalnom i međunarodnom liderstvu u ovim oblastima, počeo je juče, i trajaće do 19. maja 2023. godine na Beogradskom sajmu.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović i Pinkov razvojno-istraživački centar (PR-DC) predstavili su na ovogodišnjem sajmu proizvode i izume koji su zaokupili pažnju celog sveta.

Među 500 izlagača i PR-DC predstavio je nova dostignuća i letelice.

- Ono što je važno, to je da posle Abu Dabija, Londona, Pariza... U 16 sati imaćemo priliku da beogradskoj publici pokažemo nov proizvod. Zove se ''Mix Wings'' sa fiksnim krilima na mlazni pogon. On se nalazi pod belim čaršavom trenutno. Ceo istorijat razvoja je ovde, unapređene verzije našeg Flying car-a. Tu je naša veoma prepoznatljiva letelica IKA 50. To su dimenzije koje su potpuno nadrealne. On nosi mase i do 100 kilograma, što znači da može nositi i čoveka. U vojnoj industriji je zanimljiva po tome što može savladati značajne distance... Njen dolet je oko 50 kilometara, zavisi od mase, težine koju nosi i namene u kojoj se koristi - rekao je on.

Kako je otkrio, predstavljen je i veliki broj i bombardera kamikaza koje su svetski hit, te se ponovo osvrnuo na novu letelicu:

- To je prototip pametno koncipiranog proizvoda. O tome ću govoriti posle 16 sati...Tajna je još par sati. Sve više se bavimo hibridnim modelima, da se podigne vertikalno, a onda da horizontalno ima velike daljine. Tu je lepeza, tu su primerci iz industrijske proizvodnje. Neke nose 12 mina od po 60 milimetara, neki dve od 80 milimetara imamo i od 120 milimetara. Može se reći da je lepeza proizvoda impresivna - rekao je Mitrović.

Glavni mašinski inženjer i suvlasnik PR-DC Miloš Petrašinović član je rekao da je velika čast vratititi se na Sajam, dodajući da je razlika u odnosu na prošlu godinu velika.

- Postajemo zvezde, vidimo da ljud žele da se slikaju sa nama. Ovakvi proizvodi su nešto što je nama potrebno, i to je prepoznato u svetu. Ovo je nešto napravljeno u Šimanovcima, od strane inženjera i ljudi koji omogućavaju da sve ovo bude ovde. Nalazimo se u hali 2C pozivamo sve da vide ovo - dodao je Petrašinović.

