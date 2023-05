15 NAJČEŠĆIH PITANJA O NOVOM SISTEMU NAPLATE GSP U BEOGRADU: Evo i odgovora koji rešavaju sve vaše neodumice!

Novi sistem naplate gradskog prevoza "Beograd plus" krenuo je radom krenuo juče, a građani su već od jutarnjih sati kartu mogli da plate SMS porukom.

Ipak, kao i kod svega što je novo, tako i ovde, postoje i nedoumice. Građani se najčešće pitaju kako funkcioniše naplata putem SMS-a, da li kupljena karta važi od vremena kupovine ili ulaska u autobus, koje su povlašćene kategorije...

Evo odgovora na neka od najčešće postavljenih pitanja.

1. Kako se kupuje karta putem SMS-a

Karte će se preko SMS-a kupovati tako što se određeni tekst poruke, a koji zavisi od toga kakva vam je karta potrebna, pošalje na broj 9011.

Tekst poruke će zavisiti od toga kojom zonom putujete (A, B ili C) i za koji period želite da vam karta traje. Primera radi, ukoliko želite da koristite prevoz 90 minuta, ukucaćete A90 i poslati na broj 9011.

Za celodnevnu kartu, biće potrebno da upišete na primer B1, za nedelju dana A7, dok će za mesec dana korišćenja javnog prevoza tekst poruke biti na primer C30.



2. Koja je cena karte?

Cena karte zavisi od zone i vremena korišćenja. Tako je 50 dinara cena za zonu A i B za vožnju od 90 minuta, dok je za isti period za zonu C cena 100 dinara.

Što se tiče dnevne karte, za zonu A i B cena je 120 dinara, a za zonu C 150 dinara. Nedeljna karta za A i B zonu je 800 dinara, dok je za zonu C 1.000 dinara. Ukoliko želite da imate mesečnu kartu, potrebno je da izdvojite 2.200 dinara za zonu A i B, a za zonu C 3.300.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je na konferenciji za novinare pojasnio da će u zavisnosti od karte, osnovni deo ići gradu, a pet posto operaterima, pa će ukupna cena karte od 50 dinara zapravo iznositi 52,5 dinara. Tako će, kako je kazao, biti slučaj za svaku cenu karte.

"Kao što će da bude i na trafikama, papir nas samo košta 4-5 dinara, ali ćete imati tačno koliko vas košta karta koliko ambalaža (papir)", rekao je Šapić.

3. Od kad do kad traje karta?

Građani su se takođe pitali i da li karta od 90 minuta traje od trenutka kupovine ili kada budu ušli u autobus.

"Karta važi od trenutka kupovine. Vremenska karta od 50 dinara traje od kada ste je kupili pa narednih sat i po vremena. Zato je mnogo praktičnije kupiti je putem SMS poruke, jer se ne troši vreme od prodajnog mesta do autobusa", pojasnili su iz Grada.

4. Da li je moguća kupovina više karata putem SMS poruke

Kupovina grupnih karata trenutno nije moguće, pojasnili su iz Grada. One će biti moguće, kako su kazali, kada aplikacija bude počela sa radom.

5. Ko sve spada u povlašćene kategorije

Nedoumica se kod građana javile i u vezi sa tim ko spada u povlašćene kategorije. Iz Grada Beograda su za Blic pojasnili ko može da ostvari popust na martu, na osnovu pripadnosti povlašćenoj kategoriji.

Uslugu prevoza sa naknadom sa popustom ostvaruju korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, i to:

* Studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26 godina života

* Studenti doktorskih studija i studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina, do navršenih 28 godina života

* Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti

* Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja

* Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje

* Dijalizirana lica

* Lica sa lakom duševnom zaostalošću

* Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu

* Korisnici starosne/prevremene starosne ili invalidske penzije

* Korisnici porodične penzije

* Nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

* Izbegla i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda

* Samostalni umetnici

Korisnici iz tačke 1. i 2. ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da su akreditovani fakulteti koje pohađaju na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz tačke 1. i 2. ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, a pohađaju fakultet u inostranstvu ili je ispostava inostranog fakulteta na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu.

Karte se korisnicima iz tačke 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 12. i 13 izdaju sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine, dok se korisnicima iz tačke 11. izdaju sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do tri meseca.

6. Koje su cene karata za povlašćene kategorije

Cena mesečne karte za povlašćene kategorije za sve zone grada je 1.000 dinara, dok su godišnje karte, za te kategorije, takođe za sve zone grada, 11.000 dinara.

7. Za koga je prevoz besplatan

Prevoz će biti besplatan i za određene kategorije:

Učenici osnovnih škola do navršenih 17 godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19 godina života

Učenici srednjih škola do navršenih 19 godina života

Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja

Lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica

Osobe sa invaliditetom koje primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć

Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica

Lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica

Lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica

Lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno nesposobni za rad i privređivanje

Nosioci ordena "Narodni heroj", "Partizanske spomenice 1941. godine" i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status

Lica starija od 65 godina

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju uslugu besplatnog prevoza pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, izuzev lica iz tačke 13. koja besplatan prevoz ostvaruju uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Korisnici iz tačke 1. i 2. ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza bez naknade uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da je škola koju pohađaju verifikovana i na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz tačke 1. i 2. ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda a pohađaju školu u inostranstvu ili je ispostava inostrane škole na teritoriji grada Beograda, ostvaruju pravo na uslugu prevoza bez naknade uz odgovarajuću voznu ispravu.

Vozne isprave korisnicima iz tačke 2. i 3. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

8. Da li su moguće manipulacije?

Često pitanje Beograđana bilo je - šta ako se desi da se telefon isključio, a nisu trenutno u mogućnosti da idu do prodajnog mesta. Takođe, naveli su i kao opciju da neko umesto vas pošalje SMS, pa vam pošalje sliku te poruke, kako biste pokazali kontroloru. Iz Grada Beograda su Blicu kazali da to nije moguće.

"To su izuzetni slučajevi, svako će morati da ima kartu kada ulazi u autobus. Kada krene sistem, ljudi će shvatiti da je sve vrlo jednostavno", rekli su oni.

9. Da li "Beli" imaju zakonsko pravo da traže na uvid poruku?

Jedino ovlašćeno lice koje će moći da vrši kontrolu karata će biti komunalni milicionar ili „Beogradski lični”, odnosno Beli, kojima je potrebno da pokažete povratnu poruku, ukoliko ste kartu kupili putem SMS poruke.

Kod građana se javila i nedoumica da li Beli imaju zakonsko pravo da traže na uvid poruku koja je garant da ste kupili kartu.

"Da, imaju zakonsko pravo. Oni su službena lica i mogu da traže na uvid telefon. Ko kaže da je platio kartu putem SMS-a, moraće da pokaže ekran telefona", kazali su iz Grada.

10.Šta ako je prodajno mesto daleko?

Građani su se pitali i šta ako njihovo prodajno mesto nije u njihovoj blizini, jer ih je trenutno dostupno 10.

"Trenutno najbolje rešenje je kupovina karte putem SMS poruke", kazali su iz Grada.

Podsetili su da će uskoro pored tih prodajnih mesta biti i 250 do 300 frekventnih trafika u Beogradu gde će se vršiti prodaja karata i da će postojati aplikacija.

Na pitanje da li će plaćanje karte biti moguće putem platne kartice u autobusu, ukoliko neko nije u mogućnosti da ode da je kupi ili pošalje poruku, a želi da plati kartu, iz Grada su kazali da će to biti moguće preko aplikacije.

11. Koja su sada prodajna mesta?

GSP Beograd (tri prodajna mesta) Skender Begova br 47, Stari grad

GSP Beograd (jedno prodajno mesto) TC Trg Republike, Stari grad

JKP „Naplata prevozne usluge“ (tri prodajna mesta) Knez Mihailova br. 6 (2 sprat), Stari grad

GSP Beograd (jedno prodajno mesto) Deligradska br. 10, Savski venac

GO Novi Beograd (Servisni centar) (dva prodajna mesta) Bulevar Mihajla Pupina br. 167, Novi Beograd

SP „Lasta“ jedno prodajno mesto, Mladenovac

SP „Lasta“, jedno prodajno mesto, Obrenovac

SP "Lasta", jedno prodajno mesto, Lazarevac

SP "Lasta" jedno prodajno mesto, Barajevo

SP "Lasta" jedno prodajno mesto, Sopot

12. Hoće li biti represivnih mera komunalaca?

Ukoliko se desi da iz nekog razloga nemate kartu, iz Grada poručuju da s obzirom na to da je početak funkcionisanja sistema, "niko neće nikoga da juri ovih dana, neće biti represivnih mera".

"Ovo je period da se ljudi prilagode, da shvate kako sistem funkcioniše. Gradonačelnik veruje u ovaj sistem, da će vratiti poverenje građana i da niko neće dozvoliti sebi da za 50 dinara kaže da nema kartu", kazali su iz Grada Beograda.

13. Šta ako ste već kupili mesečnu ili godišnju kartu

Ko ima godišnju kartu, treba da dođe na jedno od prodajnih mesta i uz dokaz će mu biti izdata nova, pojasnio je Šapić ranije na konferenciji za medije.

Ko ima mesečnu kartu, ona će važiti da kraja maja, a već od juna će kupovati mesečnu kartu po novom principu. Šapić je dodao da će svaka firma koja ima više od pet zaposlenih imati dodatni popust.

14.Šta ako imate kredita na nepersonalizovanoj kartici

Oni koji su već uplatili novac na nepersonalizovanim karticama, moći će da odu na nova prodajna mesta i u papirnoj formi dobiju kartu u vrednosti koju su uplatili.

- Ništa neće propasti - istakao je Šapić juče.

14. Šta ako imate kredita na nepersonalizovanoj kartici

Oni koji su već uplatili novac na nepersonalizovanim karticama, moći će da odu na nova prodajna mesta i u papirnoj formi dobiju kartu u vrednosti koju su uplatili.

- Ništa neće propasti - istakao je Šapić juče.

15. Kako će stranci kupovati kartu za prevoz

Građani su se pitali i kako stranci mogu da kupe kartu putem SMS-a, a da ne traže prodajna mesta. Odgovor je - stranci će morati za sada da kupuju papirne karte na prodajnim mestima.

"Najbolje je da kupe karticu naših operatera i da preko nje plaćaju prevoz sve dok su u Beogradu", preporučili su iz Grada.

- U toku leta očekujemo da će biti kupovina i na kiosku. Kada bude aplikacija, moći će i tako. Biće čitav paket koji će da obuhvata tu aplikaciju. Rekli su mi da će to biti najkasnije za dva meseca - rekao je Šapić.

Autor: