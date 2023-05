NAKON OBILNIH PADAVINA SITUACIJA U ČAČKU STABILNA: Pod kontrolom vodotok prvog i drugog reda, parcele i domovi su sada BEZBEDNI

Nakon velike količine kiše koja je pala tokom prethodne noći na teritoriji Srbije, u zapadnom delu zemlje nema većih problema. Nakon velike količine kiše koja je pala tokom prethodne noći na teritoriji Srbije, u zapadnom delu zemlje nema većih problema.

Situacija na teritoriji grada Čačka je pod kontrolom, a mestima koja su ranije bila problematična, sada ne preti opasnost.

"Trenutno je stabilna situacija što se tiče vodotokova prvog i drugog reda, a uočeno je da su nivo vodostaja u porastu, s obzirom na to da smo imali najavu od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je tokom noći u zapadnoj, jugozapadnoj Srbiji, a i u Banatu bili jačih udara vetra i kiše većeg intenziteta, tako da to je i očekivano. Za sada nemamo nekih saznanja da je došlo do izlivanja, a samim obilaskom terena uočili smo da ima blagog porasta”, rekao je za agenciju RINA, Bratislav Zečević, načelnik Štaba za vanredne situacije grada Čačka.

Zečević je apelovao na meštane sa teritorije grada Čačka da ukoliko dođe do bilo kakvih izlivanja to mogu prijaviti putem besplatne telefonske linije na broj 0800/112-032, gde 24 sata mogu prijaviti bilo kakav događaj, a nadležne službe biće odmah upućene za rešavanje tog problema

"Komunalna preduzeća rade određena održavanja putne infrastrukture, a samim tim utiču na smanjenje rizika od izlivanja pogotovu na seoskim području, gde ne postoje kanali, ili su neki zagušeni prilikom nasipanja. Znamo da svake godine određene deonice puteva se asfaltiraju, prosto nisu postojali ti kanali, ali sada je poslednjih par godina uvedena ta praksa da se ti kanali pročišćavaju, zajedno sa tim putevilma kada dolazi do nasipanja ili asfaltiranja, rekao je Zečević.

