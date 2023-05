Jurić: Važna prevencija kako se ne bi ponovile tragedije

Osnivač Fondacije "Tijana Jurić" i direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, Igor Jurić, rekao je da je važna prevencija kako se ne bi ponovile tragedije koje su se nedavno dogodile u Srbiji te da je posebno značajan rad sa decom koja imaju problem u ponašanju kako bi se smanjila statistika vršnjačkog nasilja.

Jurić je naveo za Tanjug da će biti potrebno mnogo vremena da se kao društvo i pojedinci oporavimo od tragedija koje su se nedavno dogodile u našoj zemlji, i da je potrebno da se radi sa decom koja imaju problem u ponašanju kako se više ništa slično ne bi dogodilo.

"Sada je jako važno da se posvetimo onome što do sada nismo radili, a to je preventiva. S obzirom na porast nasilja, posebno u školama mislim da je jako važno da sada preduzmemo važne korake, a to je rad sa decom u riziku, i to je najbitnije da bi ta statistika vezana za vršnjačko nasilje bila manja", rekao je on.

Jurić je naveo da je svaka trauma priča za sebe i da svako traži utehu na svoj način, ali da je važno da se pronađe smisao i nastavi dalje sa životom.

"Vrlo je bitno da nađete smisao, a on se posle ovih tragedija može naći. Život i posle ovakvih tragedija mora da se nastavi. Vi treba da živite kao roditelj deteta koje ste izgubili i zbog dece koja su tu", naveo je on.