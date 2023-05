VEŠTAČKA INTELIGENCIJA JE OPASNIJA OD NUKLEARNOG ORUŽJA! Do 2030. godine mašine će zameniti čoveka! Da li smo nemoćni pored kompjutera?

Lideri zemalja grupe 7 saglasili su se da je potrebno da se razvijaju međunarodni tehnički standardi za pouzdanu veštačku inteligenciju.

Ilon Mask i grupa stručnjaka podigli su uzbunu pozivajući na šestomesečnu pauzu u razvijanju moćnih sistema, navodeći kao razlog potencijalne društvene rizike.

Da li vlada strah da bi veštačka inteligencija mogla da preuzme veći broj zanimanja u Evropskoj uniji, prema istraživanjima radi se o 300 miliona radnih mesta.

Veštačka inteligencija nije nešto što će nam samo pomagati, već imamo razne vrste izazova i pretnji.

- Kao i razne vrste tehnike veštačka inteligencija može da nam posluži za dobro ali za loše. Mi smo svedoci velikog napredka tehnike i ogromnog broja mogućnosti tehničkih sredstava koje koristimo. Ja sam jedan od prvih koji je pravio Galaksiju, naš prvi računar. Imam velikog iskustva i sa hardverom i sa softverom. Tehnološki napredak je nezamisliv- kaže Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti.

- Veštačka inteligencija je opasnija od nuklearnog oružja. Danas čovek nema nikakvu mogućnost da pobedi kompjuter, a mogućnost veštačke inteligencije je ogromna - kaže Vujičić.

- Gde je tu opasnost. Gde nas zameni mašina mi sve manje koristimo sopstvene mogućnosti- dodaje on.

- Veštačka inteligencija će do 2030. godine postati 'Sveti gral' čovečanstva, to je zacrtano u Agendi UN. To je vreme kada mašine menjaju čoveka- rekao je Goran Marjanović, fizičar, inženjer i istraživač u Novom jutru.

- Veštačka inteligencija daje veliki broj podataka, daje odgovore na neka pitanja ali i dalje imamo čoveka koji mora da ponese odgovornost i donese određene odluke, pa možemo da kažemo da veštačka inteligencija ima jedan savetodavni karakter-rekao prof. dr Mihajlo Rabrenovic, stručnjak za strategijski menadžment.