PRETILA DRUGARICI, PONIŽAVALA JE, PA GURNULA NIZ STEPENICE! Jezivo vršnjačko nasilje u školi u Mirjevu - SVE JE SNIMLJENO

Na društvenim mrežama pojavio se nov snimak vršnjačkog nasilja, ovaj put u OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu. Na snimku se vidi devojčica, dosta krupnija od one nad kojom se iživljava, kako joj na početku snimka govori "Ti stvarno misliš da ja to ne mogu da uradim?". Mučno maltretiranje i ponižavanje tu tek počinje, naočigled brojnih đaka, jer se sve dešava u hodniku škole za vreme odmora.

Nakon toga, ona prati drugu devojčicu, u jednom trenutku je grubo zaustavlja i govori joj "Ajde stani". Još nekoliko puta je gura dok iza nje ide hodnikom.

Uznemirena devojčica, koja sve vreme pokušava da se skloni od nasilnice, odlazi do stepeništa, a kada je krenula da siđe, devojčica je gura. Sve to je propraćeno smehom osobe koja je sve to snimila.

Direktor OŠ "Pavle Savić", Milan Krstić, kaže da su upoznati sa slučajem i da su u prisustvu razrednog starešine obavili razgovor sa roditeljima obe devojčice.

Obe devojčice iz istog odeljenja

Za slučaj je saznao juče, kada se i desio. Devojčica koja je bila maltretirana je ispričala svojim roditeljima šta se desilo, a oni su zatim otišli kod direktora. Po njihovom dolasku je, prema rečima Krstića, pozvao razrednog starešinu i nakon toga su obavili razgovore sa decom i roditeljima.

Obe devojčice su šesti razred, iz istog su odeljenja.

Roditelji devojčice koja je snimala su takođe pozvani na razgovor, dodao je Krstić.

Na pitanje zašto je snimala ceo slučaj, umesto da pomogne, ona nije umela da odgovori.

Na pitanje da li će biti određenih sankcija, Krstić naglašava da hoće, da je slučaj u proceduri i da će biti i pojačanog vaspitnog rada. Koja sankcija će biti u pitanju zavisi od procene školskog tima protiv nasilja.

