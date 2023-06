GRČKA TRAGA ZA NESTALIM SRBINOM! Radovanova supruga otkrila nove detalje: Dve stvari se sada PROVERAVAJU

Grčka intenzivno traga za državljaninom Srbije Radovanom Juračićem koji je nestao kada je navodno iz Atine brodom krenuo do ostrva Kos.

Radovan se 28. maja ukrcao u autobus koji je iz Srbije krenuo ka Atini. Zatim je 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen organizaciji "Smile of the Child" 31. maja koja je odmah objavila detalje o njemu, a na zahtev porodice jer postoji sumnja da mu je život u opasnosti.YAQ 1

Njega je na ostrvu Kos trebalo da sačeka prijatelj, međutim, on tvrdi da se Radovan nikada nije iskrcao iz broda.

Supruga nestalog Radovana rekla je da se čula sa njim uoči nestanka i da je zvučao normalno.

"Mi sem kuma nemamo prijatelje i rođake u Grčkoj. Ne znam šta mu se dogodilo, nikada ranije nije ovako nestao", rekla je ona.

Dragana je dodala da ju je kontaktirala Ambasadu Srbije u Grčkoj i da za sada nema novih informacija o njenom suprugu.

"Trenutno se proverava da li se Radovan ukrcao na brod, poslat je i zahtev za praćenje njegovog telefona", rekla je ona za Telegraf.

Grčka policija je sinoć objavila saopštenje u kom se navodi da je Radovan visok 1,75 cm, težak 85 kilograma, braon kose i sivih očiju. Nije poznato šta je imao na sebi od odeće u trenutku nestanka.

Poziva se svako ko ima bilo kakvu informaciju da kontaktira udruženje "Child Smile", ili nacionalni kol centar za nastala lica, kao i policijske stanice u zemlji ili putem aplikacije Missing Alert.