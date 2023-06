Vlada Srbije, nakon tragedija koje su duboko pogodile čitavo društvo, donela je odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Prema toj odluci škole mogu da nastave da rade do 20. juna, za učenike koji to žele.

Kraj školske godine 6. juna

U tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sa ciljem podsticanja socijalnih i emocionalnih veština učenika i aktivnosti na teme tolerancije, empatije, zajedništva, podrške i zahvalnosti.

Kako će se zaključiti ocene?

Kada je reč o ocenama, mnogi su se pitali po kom sistemu će se zaključivati. Odlučeno je da se ocene zaključe na osnovu ocena koje su učenici do sada dobili u e-dnevnik. Ukoliko su ocene "na klackalici", odnosno nastavnik se dvoumi da li da da veću ili nižu ocenu, davaće se veća.

Do kada učenici mogu da poprave ocene?

Bitno je napomenuti da će svi učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom, dobiti priliku da do 20. juna poprave ocene na lični zahtev.

- Naš obrazovni sistem stvoren je sa ciljem da svim učenicima pruži adekvatnu podršku, ohrabruje ih na putu učenja i omogući im da rastu u zdrave, svesne i odgovorne pojedince. U ovom trenutku, važnije je nego ikada, da se usredsredimo na ono što je najbolje za našu decu, jer ona zaslužuju našu potpunu podršku, ljubav i brigu - stoji u saopštenju Vlade.

Šta će biti sa državnom maturom?

Iako je bilo reči o uvođenju države mature za srednjoškolce, koja bi zamenila prijemni za fakultete, ta odluka je odložena za 2026. godinu.

- Državna matura je reformska aktivnost i instrument je unapređenja kvaliteta celokupnog obrazovnog sistema, a posebno srednjeg obrazovanja. Ministarstvo prosvete predložilo je da se u cilju pripreme obrazovnog sistema za uvođenje državne mature, implementacija ovog ispita u obrazovni sistem produži za dve godine, odnosno da se ona umesto u junu 2024. godine, polaže u junu 2026. godine - saopštili su iz Ministarstva prosvete.

Mala matura za osnovce po planu

Sa druge strane, mala matura će biti održana i trajaće tri dana, od 21. do 23. juna, a svršeni osnovci će pored srpskog/maternjeg jezika i matematike birati jedan od pet predmeta (geografija, istorija, biologija, fizika i hemija). Tačnije, već su ga izabrali početkom godine. Najviše malih maturanata, njih 38 odsto, izabralo je biologiju, za geografiju se opredelilo 29 odsto, za istoriju oko 16 odsto, devet odsto se prijavilo da polaže hemiju, a najmanje, svega osam odsto, odlučilo se za fiziku. Osim novog testa imaće i novi sistem bodovanja.

Kalendar male mature

- Mala matura, srpski/maternji 21. jun

- Mala matura, matematika 22. jun

- Mala matura, treći test 23. jun

- Objavljivanje konačnih rezultata 28. jun

- Popunjavanje liste želja elektronski 29-30. jun

- Predaja liste želja u osnovnoj školi 29-30. jun

- Konačna lista želja učenika 2. jul

- Raspodela po školama 3. jula

Šta će biti sa OŠ "Vladislav Ribnikar"?

Osnovna ogledna škola "Vladislav Ribnikar" će ostati škola. Ona će biti rekonstruisana i tokom procesa rekonstrukcije, biće izgrađen memorijalni deo u znak sećanja na decu i školskog čuvara, koji su svakoga dana u toj školi pokazivali izuzetnost.

Član saveta roditelja O.Š. "Vladislav Ribnikar" Dejan Ristić izjavio je juče da je 95 odsto roditelja glasalo na savetu roditelja da se školska godina ne skraćuje i da deca pohađaju nastavu do 20. juna, redovnog kraja školske godine.

- Najnovije izjašnjavanje saveta roditelja, našeg reprezentativnog tela koje predstavlja decu i roditelje, u ponedeljak veče rezultiralo je tome da je 95 odsto roditelja glasalo za to da se školska godina ne skraćuje, da deca do kraja školske godine idu redovno na nastavu i to jeste nešto što je želja dece. U ovom trenutku više od 85 odsto dece pohađa redovnu nastavu u školi - rekao je Ristić za Tanjug.