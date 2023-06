BEZ STROGIH PRAVILA NA TEHNIČKOM I POSLE 5. JULA: Vlasnici vozila ne treba da strahuju

Podsetimo, posle dve godine moratorijuma, od 5. jula je trebalo da počne puna primena propisa Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila. Zabrinutost da veliki broj automobila neće ispuniti uslove izazvale su odredbe koje se odnose na merenje izduvnih gasova i ovalnosti kočionih diskova.

- Pre nego što počne njihova primena, očekuje se da će se tokom prelaznog perioda prikupljati podaci - navodi naš sagovornik. - Upravo je u toku završna faza testiranja centralnog informacionog sistema koji treba da poveže sve linije tehničkog pregleda. To će omogućiti da se prikupljaju podaci i mere vrednosti koje su predviđene spornim odredbama, ali nijedno vozilo neće biti vraćeno ukoliko ih ne ispuni. Analiza prikupljenih podataka omogućiće da se preciznije definišu propisi.

Kako dodaje, to je neophodno, jer mi sada ne znamo koliko vozila ne bi ispunilo nove uslove, a bez praćenje to ne može da se proceni.

Za prečišćavanje emisija izduvnih gasova ključni su katalizatori ili DPF filteri. Međutim, ti delovi su često skidani, jer prave problem u vožnji ako se zapuše ili su dotrajali i oštećeni. Dešava se da sami vlasnici preprave svoje vozilo na ovaj način, ili su kupili takav "polovnjak", ili im je taj deo ukraden. Ukoliko bi se primenile nove odredbe bez izmena, takvi automobili ne bi mogli da se registruju. S druge strane, vozila koja su napravljeni bez katalizatora, ne treba da ga imaju i njihovi vlasnici zbog toga ne bi imali problem na tehničkom pregledu.

Druga sporna odredba odnosi se na neujednačenost sile kočenja, odnosno ovalnost, koja ne sme da bude veća od 20 odsto. Stručnjaci smatraju da je taj kriterijum previše strog i da se primenjuje jedino u Nemačkoj, dok evropskom direktivom nije propisana njegova vrednost. Naš sagovornik ističe da je ovo kompleksna materija, pogotovo kada je reč o smanjenju zagađenja. Kako ukazuje, država planira od sledeće godine da subvencioniše kupovinu vozila standarda evro 6 u cilju smanjenja zagađenja. Međutim, sada se prilikom uvoza ne obavljaju provore koje se odnose na izduvne gasove.

BILO BI PROBLEMA I ZA TERETNJAKE

Član Odbora grupacije tehničkih pregleda pri Privrednoj komori Srbije (PKS) Andrija Vujičić smatra da je ovalnost kočnica veoma strogo postavljena, na oko 20 odsto, što nije predviđeno čak ni evropskom direktivom, koja uređuje delatnost tehničkog pregleda. On ukazuje i na problem za sva vozila sa pneumatskim kočionim sistemom, a to su najčešće ona veće mase, kamioni i autobusi. - Ta vozila moraju da imaju priključak za merenje pritiska u kočionom sistemu, a veliki broj njih ga ne poseduje - navodi Vujičić. - To bi podrazumevalo da moramo da ih isključimo iz saobraćaja, što svakako nije u interesu privrede.