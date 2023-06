ODUVEK SE ZNALA ISTINA O ĐAKU UBICI: Majka iz 'Ribnikara' o izveštaju inspekcije povodom navoda o vršnjačkom nasilju

Nakon inspekcijskog nadzora u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" utvrđeno je da u ovoj školi nije bilo vršnjačkog nasilja prema Kosti K. koji je počinio masovno ubistvo i ranio petoro, među kojima i nastavnicu istorije.

Član Saveta roditelja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" Mina Zirojević kaže da je nije iznenadio inspekcijski nalaz i da se to već znalo.

- Ja sam to znala i to sam rekla odmah, prvog dana. Nalaz inspekcije, da dečak nije bio izložen nasilju me nije iznenadio, ali sam zahvalna što se sa njim izašlo i to brzo. Deca u međuvremenu, od 3. maja, kada se tragedija dogodila bila pod stigmom da su u stvari svi oni zločinci i glavni krivci za ono što se desilo, a nisu. To znamo svi mi koji smo u školi, znamo šta se tamo dešava i kakva su to deca - rekla je ona.

Podsetimo, Kosta K. je 3. maja je u školu ušao sa očevim pištoljem. Kobnog dana ispalio je hice u pravcu čuvara škole, Dragana Vlahovića, a potom usmrtio i devetoro drugara. Teško je ranio još četiri učenika i nastavnicu istorije.

