ZBOG JEDNOG TRAGA VERUJE DA SU DECA OTETA! Otac nestalog dečaka iz Apatina u očaju: Spreman sam da dam otkupninu

Patike su im na obali Dunava bile složene pored bicikla kao da ih je neko namerno tako ostavio da bi izgledalo da su ušli u reku i nestali, priča Zoran Mišković, otac malog A. M. (9), koji je u ponedeljak nestao zajedno s drugom P. B. (10).

"Verujem da su moj sin i njegov drug oteti i da se nisu utopili u Dunavu. Patike su im na obali reke složene pored bicikla kao da ih je neko namerno tako ostavio da bi izgledalo da su dečaci ušli u vodu i nestali. Ako su deca zaista oteta, nek mi se ti otmičari jave, spreman sam da im dam 100.000 evra da vrate dečake", priča Zoran.

Nisu znali da plivaju

Roditelji nestalih dečaka zajedno sa rođacima, prijateljima, policajcima i roniocima Žandarmerije već nedelju dana tragaju za mališanima. Zoran veruje da su deca ipak živa.

"Tog dana, prošlog ponedeljka, oko tri sata po podne krenuli su da voze bicikl, a ja nisam bio kod kuće jer sam radio. U prvi mah smo pomislili da su kod prijatelja, rođaka, ali nije ih bilo tamo. Tek oko pola osam uveče rekli su mi ljudi da su na obali pronađene njihove patike i bicikli. Dečaci nikada nisu sami odlazili na Dunav i nisu bili plivači! Nisu išli ka Dunavu nikada, obično bi se igrali na fudbalskom igralištu, oko kuće. Policiju smo pozvali čim smo posumnjali da su upali u Dunav", rekao je Zoran, i dodao:

"Ljudima svaka čast, traže ih i na reci i na obali. Policajci se nadaju da su dečaci živi, a ja mislim da su nam decu ukrali. To temeljim na osnovu tragova koji su ostali na obali. Patike su uredno složene, a tako ih ni u kući ne ostavljaju. Mi mislimo da je sve to namešteno da bi izgledalo kao da su dečaci u vodi. To je moje mišljenje. U međuvremenu, danima i noćima ih tražimo, ne spavamo...

Zoran napominje da se ni on ni porodica nestalog P. B. nikome nisu zamerili da bi im oteo decu, ali on uprkos tome veruje da su deca oteta.

"Čuo sam priče da su deca sedela na stepenicama i prala noge, navodno su izašla iz vode i više se nisu vraćala do reke. To nam je jedan očevidac potvrdio. Pitao sam i ljude koji rade u blizini mesta gde su nađene patike i bicikli, svi su mi odreda rekli da nisu toga popodneva videli ni bicikle ni patike, nađeni su na obali tek uveče. Zato sumnjam da ih je neko oteo, a onda namerno ostavio bicikle i patike kako bi izgledalo kao da su se udavili. Ovo je velika muka, ne daj Bože nikome ovo! Ako nam je neko ukrao decu, neka nas zovu, daćemo im 100.000 evra, nije problem, daćemo sve samo da nam vrate decu... - očajan je Zoran.

Uveren da su nestali

Ujak nestalog A. M. takođe je uveren da su dečaci oteti.

"I meni je, kao i Zoranu, čudno to što su patike stajale čudno na obali, lepo složene. Dečaci bi pobacali obuću na obali i skočili u vodu, da su hteli, ali oni nikada nisu išli na Dunav. Obično bi išli na teren, igrali fudbal... Čekamo informacije i nadamo se najboljem. Teško mi je, ali imam osećaj da su živi. Čekamo samo da nam jave: 'Našli smo ih, dođite po njih!'"

Došli iz škole i nestali

Podsetimo, dečaci su prošlog ponedeljka bili u školi, u prepodnevnoj smeni. P. B. je došao kući iz škole oko 14.30, ostavio je knjige, pa je sa A. M. otišao da se vozi biciklom, ali od tada im se gubi svaki trag.

Autor: