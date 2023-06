7 DANA OD NESTANKA SRBINA U GRČKOJ: Porodica prolazi kroz agoniju dok čeka poziv policije!

Radovan Juračić (44) se 29. maja u Atini ukrcao na trajekt i zaputio na ostrvo Kos, gde ga je čekao kum. Nije se pojavio na ostrvu, niti porodica ima vesti gde se nalazi.

- Možda je glavno pitanje da li se Radovan zaista ukrcao na trajekt za ostrvo Kos ili je možda ostao u Atini?! Moram reći da ovo nije prvi put da neko ode u drugu državu, javi se porodici i iznenada nestane - ovo kaže bivši pripadnik službe državne bezbednosti Božidar Spasić o nestanku Kikinđanina.

Kako se nije pojavio na Kosu, gde ga je čekao kum, niti se porodici javio sa nekog drugog mesta, za njim je raspisana poternica i već sedam dana policija, Interpol i srpska ambasada čine sve da saznaju šta se desilo.

Vreme prolazi

Spasić kaže da iskustvo pokazuje da je za pronalazak nestalih najbitnije 48 sati od prijave nestanka.

- Porodica je, naravno, zaprepašćena i zatečena, pogotovo što nema nikakvih porodičnih problema niti sumnji u Radovanovu nameru putovanja. Policija je upoznata sa dešavanjima i ne sme se isključiti nijedna opcija tokom potrage. Otežavajuća okolnost je ta što je počela turistička sezona u Grčkoj, pa su gužve veće i samim tim više ljudi cirkuliše na brodovima, što može dosta uticati na produžavanje potrage. Sedam dana je dug vremenski period, ali postoji mogućnost da se Radovan, recimo, nije ukrcao na brod za ostrvo već je u Atini upoznao nekog novog poslodavca sa kojim je sklopio dogovor - kaže Spasić.

Prema rečima sagovornika, ključni su snimci sa sigurnosnih kamera, koji će dati odgovore na bitna pitanja i uticati na dalji tok potrage za nestalom osobom.

- Ako se na kamerama bude videlo da se ukrcao na brod i da mu se gubi svaki trag, bojim se da će epilog priče biti tragičan. Imali smo slučajeve crnogorskih moreplovaca koji su nestali na trgovačkim brodovima tokom plovidbe, ali se sa sigurnošću ne može reći da li su sami upali u vodu ili ih je neko gurnuo - napominje Spasić.

Porodica nestalog Srbina kaže da od trenutka kad su shvatili da ga nema proživljavaju agoniju, ali da ni nakon cele nedelje potrage nemaju nove informacije.

- Zvali su nas iz srpske ambasade u Grčkoj da nam pruže podršku i pomoć. Potvrdili su nam da policija sprovodi sveobuhvatnu istragu danonoćno. Dobili su nalog da se pregledaju sve kamere, spisak putnika na brodu i sve ostalo vezano za to. Takođe, rekli su nam da su poslali zahtev da im "Telekom Srbija" odobri zahtev da oni mogu da lociraju telefon. Sada čekamo da nam se opet jave, jer se nadamo da će posle svih tih prikupljenih podataka imati makar neki trag šta se dešava sa našim Radovanom. Znam da nas policija neće zvati za svaku sitnicu, ali s nestrpljenjem čekaju poziv - priča Dijana, Radovanova sestra.

Uvek se javljao

I Radovanova supruga Dragana kaže da joj mnogo toga nije jasno, ali da ne gubi nadu i da samo čeka neku dobru vest.

- Sa suprugom sam se poslednji put čula u ponedeljak, dakle to je bio 29. maj. Krenuo je u 18 časova iz Atine prema Kosu. Zvao je u 20 časova i rekao da je sve u redu i da je na brodu i da će se javiti kada stigne na Kos. Posle toga mu se gubi svaki trag. Kum je čekao i ostale trajekte, ali ništa. Zbunilo me to što mu je telefon bio lociran na drugom ostrvu - Rodosu, ali ga ni tamo za sada niko nije pronašao. Ono što me posebno brine jeste što se on meni uvek javljao, šta god da je radio, gde god odlazio ili menjao poslove - kaže očajna supruga Dragana.

Komšija Slobodan: Radovan je bio vredan, hteo je da zaradi

Vest o Radovanovom nestanku potresla je, osim porodice, i njegovog komšiju Slobodana Erdeljana, koji živi u kući pored Radovanove majke.

- Šokirao sam se kad sam čuo da je Radovan nestao. Dobar je čovek, vredan, radan, ima dvoje maloletne dece. Otišao je da radi i da zaradi za njihov bolji život, a sad se ne zna gde je. Svi smo zabrinuti, baš me je potresao njegov nestanak - kaže Erdeljan.

