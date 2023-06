POSAO IZ SNOVA! Plata je 1.600 evra, radi se sa telefona, a u pitanju je IGRA

Nikada ne biste pogodili kakav posao u Srbiji rade za 1.600 evra, i to sa telefona: Ovo je posao iz snova, definitivno - igra je u pitanju

Da se posao iz snova svakog od nas krije iza ćoška pokazuje i priča jednog beograđanina koji je nakon što mu se posao u kompaniji smučio, počeo da sudionline šahovske mečeve, i uz to je jako dobro plaćen. Njegova svakodnevnica podrazumeva praćenje onlajn partija šaha, pomaganje ukoliko aplikacija zakaže i platu od 1.600 evra mesečno.

Kako priča izvesni, J.Ž. (28), koji je karijeru započeo na non-tech poziciji u IT-u i koji je za 4 godine iza sebe ostavio pozamašan portfolio uspešnih frilenserskih projekata našao se u nezavidnoj karijernoj situaciji, koju je morao da promeni.

-Što zbog svojih, što zbog tuđih odluka na poslu, sve više sam dolazio u situacije da radim ceo dan, da bi uveče legao i ujutru ponovo upalio poslovni kompjuter, kaže naš sagovornik i naglašava da se sa proteklim vremenom situacija samo pogoršavala.

- Posle par meseci sam krenuo da tražim alternativu, ali je retko ko nudio tako dobru platu, da bih se kroz razgovor sa društvom svoje sestre, suočio sa ponudom jednog portala za igranje šaha online, ističe on.

Kako nam objašnjava drugarica njegove sestre, koja veze sa vezom i šahom nema, je u tom trenutku radila kao podrška na sajtu i bila je plaćena oko 1.000 evra mesečno.

- Ceo život igram šah, deda me je naučio, i momentalno sam se primio i gledao da se što pre prijavim. Drugarica mi je pomogla, i pored CV i motivacionog pisma, bilo je potrebno uraditi test znanja iz šaha, nastavlja naš sagovornik.

Kako objašnjava test je "ošurio" i odmah su ga pozvali na nešto višu "support" poziciju.

- Dakle, šta ja tačno radim? Pa vrlo je jednostavno, visoko rangirani igrači na sajtu često dolaze u nedoumice po pitanju pravila u pojedinim situacijama, ili prosto nailaze na problem sa samom aplikacijom. Tu uskačem ja kao vrsni poznavalac i pravila igre, ali i funkcionalnosti samog sajta i pokušavam da rešim problem. Kako sam dobro uradio inicijalni test, dodeljene su mi partije koje igraju jako dobri igrači te imam jako retko situaciju da je problem sa pravilima. Uglavnom je to do same funkcionalnosti sajta i aplikacije, objašnjava sagovornik.

Odgovarajući na naše pitanje koliko sati aktivnog rada dnevno ima, kaže da retko kada radi više od 3/4 sata dnevno.

- Dešava mi se i da dan provedem ne radeći. Prosto jako je mali broj partija da ljudi ne znaju neka pravila i slično, uglavnom su tehničke stvari oko sajta koje ja samo prosledim dalje. Najbolja moguća stvar je to što ovaj posao može i da se radi preko telefona. Čitav sistem na kom ja radim ima i u formi aplikacije, tako da često nisam ni kući, već radim usput: iz kafića, kafane, autobusa, voza itd. kaže on.

Plata 1.600 evra + bonusi

Kako sam ističe, kada na ljubav prema šahu dodamo i platu od 1.500 evra, plus mogućnost da napreduje dalje uz lestvicu kompanije, kaže da je možda pronašao i svoj posao iz snova.

- Bila je i situacija da se organizovao malo veći onlajn turnir, gde su me pozvali da budem sudija i pratim sve mečeve. Za to sam bio dodatno plaćen i zaokružio sam taj mnesec na oko 2.000 evra. Sedim, uživam, gledam i učim šah, i još sam plaćen, vrh, zaključuje sagovornik.

Autor: