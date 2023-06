Ovo je pravilnik 'belih' kontrolora: Da li smeju da vam gledaju u mobilne telefone i kolika je kazna ako nemate kartu od 50 dinara?

Službe javnog reda i komunalne milicije, poznatiji kao "Beogradski lični - beli", zvanično su od 5. juna preuzeli kontrolu naplate karata u javnom gradskom prevozu.

S obzirom da će oni karte proveravati putem aplikacije, koji bi trebalo da bude u "etru" do kraja ovog meseca, građani se pitaju da li će "beli" smeti da gledaju putnicima u mobilne telefone.

Kako piše u pravilniku, putnik je dužan da pokaže voznu kartu koju "beli" proveravaju putem veb aplikacije, koja je već postavljena na PDA uređajima, na pretraživaču Google Chrome.

- Kolege koje nemaju ovaj uređaju, na svom telefonu će, u pretraživaču, uneti veb adresu i ulogavati se sa svojim korisničkim podacima i na identičan način vršiti kontorlu karata - piše u pravilniku.

Kako se dalje ističe, cilj je da "Beogradski lični" imaju više ulogu pomagača i edukatora.

- Nećemo biti u mogućnosti da kontrolišemo svakog putnika. Treba da predočimo putnicima koji ne plaćaju kartu od 50 dinara da dolaze u situaciju da im se piše prekršajni nalog od 5.000 dinara - piše u ovom dokumentu.

Kada je reč o uvidu u sadržaj koji se nalazi u nečijem mobilnom telefonu, u pravilniku piše da "beli" putnicima na uvid traže samo uvid u voznu ispravu.

- To je definisano Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda i na to i te kako imamo pravo, a imamo pravo i da onome ko nas ometa u kontroli karata (na način da nam ne omogući uvid u voznu ispravu), izdamo prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara. To znači da i putniku koji ima kartu, a odbija da je stavi na uvid, možemo pisati kaznu - ističe se u dokumentu.

Ukoliko, pak, "Beogradski lični" kontrolom konstatuju da neko poseduje falsifikovanu kartu, oni će sačiniti prekršajni nalog za vožnju bez vozne isprave.

- Takođe, naknadno ćemo sačiniti i zapisnik za falsifikovanje koji ćemo proslediti nadležnom organu. Kao i do sada, budimo profesionalni i na usluzi građanima, ali treba da imamo u vidu da je bezbednost naših sugrađana i nas na prvom mestu - piše na kraju ovog dokumenta.

Svaka karta sadrži kod

Prema rečima rukovodioca Sektora za poslove komunalne milicije i načelnika Komunalne milicije Nenada Lakića, kazna za osobe koje ne budu imale kartu, a budu zatečene u prevozu iznosiće 5.000 dinara.

On dodaje da oni koji budu platili kartu u roku od osam dana da će im kazna biti umanjena za 50 odsto.

- Svaka elektronska-karta sadrži kod, a "beli" prilikom kontrole unosi u aplikaciju putem aparata i proverava da li je ta karta validna. Onog trenutka kada izvršimo kontrolu na mobilni telefon stići će poruka - rekao je Lakić objašnjavajući sistem provere karata.

Lakić je dodao da će se prilikom kontrole prevoza "beli" voziti onoliko koliko je potrebno, kako bi se proverile karte svih putnika u vozilu.

- Nije intencija da se autobus zaustavi. On će nastaviti da se vozi. Svako ko želi da siđe na nekoj stanici neće biti zadržavan kako bi mu katra bila proveravana. Niko neće biti uskraćan za svoje vreme - istakao je Lakić.