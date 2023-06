GRAĐANI SRPSKOG I HRVATSKOG GRADA PRE TAČNO 54 GODINE PRIMETILI NLO: Moj tata nikada NIJE ZABORAVIO šta je video te junske noći

Pojave neidentifikovanog letećeg objekta potresla je pre tačno 54 godine javnost u tadašnjoj SFRJ.

Tri neidentifikovana leteća objekta najpre su primećena početkom juna 1969. godine oko 1.10 ujutru iznad Leskovca, a nekih 20 minuta kasnije i iznad Stona. Opis letećih objekata koje su meštani videli te noći na vedrom nebu iznad hrvatskog gradića skroz se podudara sa izjavama očevidaca "letećih tanjira" viđenih nad Leskovcem.

Priča je do danas ostala bez odgovora.

- Kad sam juče video tekst o NLO nad Stonom setio sam se kako mi je pape jednom spomenuo da je te junske noći na nebu vidio tri svetleća objekta. Bio je prilično fasciniran kad je sa mnom podelio tu priču. Ja sam tada bio tinejdžer i sve to mi je zvučalo baš uzbudljivo. Kad živiš u malom mestu i odlazak na pecanje je doživljaj, a kamoli "bliski susret" treće vrste - priseća se Đani Matić iz Stona priče pokojnog oca Ante koji u junu daleke 1969. godine sa starijim bratom Hrvojem svedočio nikad objašnjenom preletu neidentifikovanih letelica nad Pelješcem.

Đani se često seti oca koji je lani preminuo u 84. godini.

- Ne bi me iznenadilo da ima života i izvan naše galaksije. Teško mi je da poverujem da smo mi na Zemlji usamljeni u svemiru. A kako zamišljam da bi bili ti vanzemaljci? Da nam dođu iz svemira nadam se da ih ne bismo tretirali kao što su nekad tretirali Indijance - priznaje Đani koji je i nakon 54 godine zadržao porodični golubarnik pokraj kojeg su Matići svedočili tajanstvenim svetlima koja su te noći nešto ranije viđena iznad 600 kilometara udaljenog Leskovca.

A što je sa sovama? U članku iz 1969. godine Dubrovački vijesnik piše da su braća Matić "leteće tanjire" ugledali dok su noću lovili sovu koja im je napadala golubarnik...

- Nema više lova. Ušare su strogo zaštićene. Ne smiju da se love i drago mi je da je tako - zaključuje Đani koji i danas sa istog mesta katkad pogleda prema nebu kako je to davno učinio njegov tata.

ŠTA SU PISALE NOVINE?

Dubrovački vijesnik je 6. juna 1969. godine objavio tekst o "letećim tanjirima" nad Stonom.

- Tri neidentifkovana svetleća tijela koja su u noći između subote i nedelje u 1.10 sati primetili Leskovčani iznad svog grada (o čemu je vest prenela dnevna štampa) videli su iste noći 20 minuta kasnije i dva Stonjanina - piše u tekstu.

Braća Ante i Hrvoje Matić su detaljno opisala šta su videla.

- Brat i ja ostali smo do kasno u noć budni čekajući u zasedi sovu koja je nekoliko dana zaredom napadala naš golubarnik. U momentu kad su se čudni svetleći predmeti pojavili nad Stonom, nismo bili jedan do drugoga, ali smo ih obojica videli i požurili jedan drugome da javimo vest. Obojica smo videli isto. Iz pravca severa odjednom su se prema Stonu dosta nisko i velikom brzinom približavala tri svetleća predmeta. Kad su doletela iznad gradića videli smo da je prvi znatno veći, duguljastog oblika, a da iza sebe ostavlja najpre intenzivni crveni plameni trag i zatim beličasti poput onog iza mlaznjaka u letu. On je bio i najintenzivnije osvetljen. Druga dva bila su manja i letela su iza prvog u pravcu juga. Pratili smo ih 30-ak sekundi dok se nisu izgubili na horizontu. Kad smo sutradan u "Slobodnoj Dalmaciji" pročitali da su slične predmete videli i Leskovčani te noći došli smo do zaključka, prema njihovom opisu, da se verovatno radi o istim zagonetnim letećim telima koja sigurno nisu ni avioni, ali ni meteori - ispričao je tada Hrvoje Matić.

