Gašić: Građani će brzo osetiti boljitak kada su u pitanju usluge koje MUP pruža

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić obišao je danas renovirani objekat policijske stanice u Kuli i Nastavni centar u ovom mestu gde je rekonstruisano strelište, i tom prilikom poručio da će građani u Kuli i u Srbiji brzo da osete boljitak kada su u pitanju usluge koje Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža građanima.

"Zahvaljujući opštini Kula, predsedniku opštine i svim ostalim u lokalnoj samoupravi, MUP je od danas bogatiji za još jednu novu, moderno urađenu policijsku stanicu i velika zahvalnost od strane Ministarstva i od mene lično, na svom naporu koji smo zajedno učinili. Do 16. septembra mi ćemo srediti još dve naše ispostave na teritoriji opštine Kula, to su Sivac i Crvenka, a do kraja septembra završićemo i novu vatrogasnu stanicu u Kuli", rekao je Gašić.

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić pohvalio je saradnju sa MUP-om koja je, kako je rekao, krunisana ovim objektom. On je potvrdio dalja ulaganja u objekte MUP-a na teritoriji opštine Kula i izrazio zadovoljstvo povodom otvaranja policijske stanice u septembru, saopšteno je iz Ministarstva.

Tokom obilaska Nastavnog centra u Kuli, ministru su predstavljeni završni radovi na sanaciji Upravne zgrade kao i rekonstruisano strelište.

