KO KOLIKO NOVCA DOBIJA OD DRŽAVE - Pogledajte vodič za pomoć građanima, evo ko će PRVI DOBITI PARE!

Oko 1,7 miliona penzionera u Srbiji, gotovo 144.000 zaposleni u prosveti, kao i medicinske sestre, tehničari i negovatelji do kraja godine mogu da očekuju ozbiljna povećanja plata, a od januara će deblje koverte dobijati i svi ostali zaposleni u javnom sektoru, kojih je oko 600.000.

Novčana pomoć majkama od 10.000 dinara za svu decu do 16 godina starosti, novih 100.000 vaučera za letovanje u Srbiji, pojeftinjenje hleba i odlaganje povećanja cene struje, nove su mere za pomoć građanima Srbije koje je najavio predsednik države Aleksandar Vućić, a koje listom pozdravljaju oni koji će ovu pomoć dobiti, kao i ekonomisti.

Najveću sreću i zahvalnost, čini se, pokazuju penzioneri, kojima će primanja s početkom 2024. godine u proseku biti veća za oko 8.000 dinara nego sada.

Penzioneri zahvalni

Sekretar saveza penzionera Srbije Dragan Petković smatra da je to izuzetno bitno za sve penzionere.

- To je u skladu sa očekivanjima koja je predsednik i najavio. Sa ovim bismo došli do održavanja standarda, a iznad toga ovo povećanje bi bilo iznad inflatornog kretanja za ovu godinu. Dakle, sve ovo utiče i na poboljšanje položaja naših penzionera u smislu standarda. Sa ovim bi se došlo i do smanjenja odnosa između prosečne plate i prosečne penzije, ublažila bi se ta razlika - kaže Petković za Kurir.

Značajne povišice u dva navrata, u proseku za ukupno 12.000 dinara, do kraja godine očekuju i prosvetne radnike, što Srđan Slović, predsednika Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“, ocenjuje kao dobar put za osnaživanje položaja profesora i nastavnika.

Prosveta na dobrom putu

- Povećanje od 5,5 odsto je dobar put i to je za ovu budžetsku godinu. Mi inače insistiramo na tome da dođemo do nivelacije koju nam garantuju platni razredi i grupe. Očekujemo da se i u 2024. nastavi s trendom povećanja zarada u prosveti. Pored redovnog, trebalo bi svake godine da dobijemo i povećanje od 5,5 odsto - navodi Slović.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da se prosvetari raduju povećanju.

- Kolege smatraju da to povećanje treba da bude veće. To je dobar korak, ali očekujemo da se ta povećanja nastave i da budu veća, jer ovo što mi radimo je posao rudara, posebno u srednjim školama - navodi Antić.

Stabilnost porodice

Na povećanje zarada medicinskim radnicima reagovala je Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara Srbije, koja kaže za Kurir da je svako povećanje zarade pohvalno, kao i da se nadaju da će se rešiti problem nedovoljnog broja medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenim ustanovama.

Jednokratno davanje od po 10.000 dinara za decu do 16 godina obradovala je i majke, a Dragana Soćanin iz udruženja Roditelj navodi da je svaka mera dobrodošla, pogotovo porodicama s više dece.

- Svaka finansijska podrška porodicama s decom je dobrodošla. Podsećamo da je poenta u ekonomskoj stabilnosti porodice - kaže Soćaninova, koja se nada da će i ostali aspekti položaja majki i dece biti bolji:

- Žena kao majka mora da bude zaštićena zakonom, da ne može da dobije otkaz, da ne može da se manipuliše njenom zaradom i ugovorom tokom trudnoće i porodiljskog, ali ni nakon toga, kao i da dobije odgovarajuću naknadu tokom porodiljskog odsustva i da to bude ujednačeno.

MERA 1: PROSVETA

Povećanje od septembra 5,5%, od decembra još 10% - u proseku za 12.000 dinara

Osnovica obračuna zarada u obrazovanju, koja sada iznosi 4.312,53 dinara, od 1. septembra će biti 4.549, a od decembra 5.003 dinara

Početna plata nastavnika sa VII stepenom stručne spreme sada je 74.693 dinara, od septembra biće 78.800 dinara (za 4.108 dinara više), a od decembra 86.680 dinara (za 7.880 dinara više)

Plata prosvetara s višom školom sada je 64.170 dinara, od 1. septembra biće 67.700 (za 3.530 dinara više), a od decembra 74.470 dinara (za 6.770 dinara više)

MERA 2: PENZIJE

Povećanje od oktobra 5,5%, u januaru 14,6% - u proseku za 7.920 dinara

Prosečna penzija sada iznosi 37.825 dinara, od oktobra će biti oko 39.900 dinara (za 2.100 dinara veća), a do januara 2024. godine biće 45.725 dinara (za 5.820 dinara veća)

Kućni budžet za oko 230.000 najstarijih s primanjima do 20.000 dinara na jesen biće bolji za 1.100 dinara

Korisnici čiji su čekovi do 30.000, a takvih je na spisku Fonda PIO 434.000, imaće oko 1.650 dinara više na računu na jesen

Oko 36.433 penzionera s primanjima iznad 100.000 dinara na jesen će u novčaniku imati 5.500 dinara više

Od 50.000 do 100.000 dinara prima nešto više od 295.000 najstarijih, a njihovi čekovi će na jesen biti veći za od 2.700 do 5.500 dinara

MERA 3: ZA DECU

Pomoć od 10.000 dinara

Na račune majki, odnosno očeva ako su samohrani staraoci ili staratelja biće uplaćeno po 10.000 dinara za svako dete do 16 godina

Datum donošenja propisa o ovom davanju biće granica koja će važiti za apliciranje za ovu podršku iz budžeta

U Srbiji ima 1.190.000 dece tog uzrasta i za ovu meru biće izdvojeno 100 miliona evra

Majke/staraoci će primati novac na račun u skladu s tim koliko dece imaju. Ako imaju dvoje dece, dobiće 20.000, za troje 30.000 dinara i tako dalje

Prijavljivanje će početi od 20. avgusta i trajati do 15. septembra, a isplata će početi oko 25. septembra

MERA 4: MEDICINSKI RADNICI

Povećanje od septembra 5,5%, u januaru 10%

Medicinski tehničari i sestre koji rade s hospitalizovanim bolesnicima i imaju četvrti stepen stručne spreme sada primaju 66.760 dinara, od septembra će zarađivati 70.400 dinara (za oko 3.700 dinara više)

Medicinske sestre koje sada primaju od 62.370 do 78.750 dinara, od 1. septembra dobijaće od 65.800 do 83.100, što je povećanje za od 3.430 do 4.350 dinara

MERA 5: HLEB

Hleb „sava“ će od danas biti jeftiniji i koštati 54 dinara

MERA 6: STRUJA

Bez povećanja cene

Moguće je odlaganje novembarskog povećanja cena struje

Prema dokumentima MMF, trebalo bi da očekujemo još dva poskupljenja, i to 1. novembra ove godine, odnosno 1. maja 2024. godine, i to za minimum isti postotak kao i ranije

MERA 7: JAVNI SEKTOR

Povišice 10% od januara

Zaposleni u javnoj upravi će od 1. januara 2024. godine dobiti plate veće za 10 odsto

U Srbiji je prošle godine u javnom sektoru radilo 609.630 ljudi, dok je u javnim državnim preduzećima bilo zaposleno 82.996 radnika, a u javnim lokalnim preduzećima 60.122.

MERA 8: VAUČERI

Podela još 100.000 vaučera od po 5.000 dinara za odmor u Srbiji

Novih 100.000 vaučera počeće da se deli uskoro

Vrednost je, kao i prethodnog puta, 5.000 dinara