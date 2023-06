STIŽE NOVI TALAS GRMLJAVINA, GRADA I PLJUSKOVA: Turbulento vreme u nedelji pred nama - leto i dalje ni na vidiku

Nastavlja se uticaj visinskog ciklona nad našim područjem, što uslovljava veoma nestabilno vreme. Srbija je gotovo svakodnevno na udaru grmljavinskih pljuskova i oluja, a lokalno je bilo poplava i bujica. Veoma slična situacija očekuje se i u narednom periodu.

Iako je u većem delu Srbije ovog prepodneva bilosunčano, već posle podne atmosfera se ponovo destabilizovala.

Do kraja dana biće uslova za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i vrlo obilnim pljuskovima.

U nekim predelima u veoma kratkom vremenskom intervalu očekuje se da padne preko 30-40 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, pri čemu bi došlo do poplava i bujica kod manjih tokova ili zbog nemogućnosti da odvodni sistemi prihvate veću količinu atmosferske vode, prognozira meteorolog Đorđe Đurić.

Jaki pljuskovi i padavine biće snažnog, ali veoma lokalnog karaktera, tako da će se i njihova količina veoma razlikovati i to na maloj udaljenosti.

Tako će na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu će pasti kiše koliko u proseku padne za pola meseci ili mesec dana, a svega nekoliko kilometara dalje može da padne veoma mala količina padavina, pa čak da prođe i bez kapi kiše.

Svi ovi padavinski i grmljavinski sistemi premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji.

Inače, kako su veotrovi veoma slabi, uključujuće i one visinske koje pokreću te sisteme, očekuje se da se u predelima sa nepogodama i obilnim pljuskovima ti sistemi dugo zadržavaju nad istim područjem, što bi bio dodatni problem, jer bi isto područje natapala ogromna količina kiše ili bi duže vremena bilo izloženo olujama i grmljavinama, pa i gradu.

Veoma slična vremenska situacija očekuje se i tokom vikenda, ali i tokom većeg dela sledeće sedmice.

Maksimalna temperatura tokom vikenda od 23 do 27°C, ali se zbog visoke vlažnosti vazduha očekuje veoma sparno i neugodno vreme, a što će najviše smetati hroničnim bolesnicima.

Nešto svežije naredne nedelje

U prvoj polovini sledeće sedmice biće nešto svežije.

S obzirom na to se u narednom periodu očekuje širom Srbije dodatnih 20 do 40 mm kiše, lokalno od 50 do 100 mm, a u zonama najjačih oluja i preko 100 mm, očekuje se rast svih manjih i srednjih tokova, uz opasnost od poplava i bujica na manjim tokovima, potocima i u gornjem toku Zapadne i Južne Morave. Opasnost od bujičnih poplava i izlivanja očekuje se i u slivovima Kolubare, Jadra, Timoka i drugih manjih i srednjih reka.

U predelima gde ne bude izlivanja reka i drugih tokova, postojaće opasnost od poplava i bujica zbog nemogućnosti da odvodni i kanaliziaconi sistemi prihvate veću količinu vode u kratkom vremenskom intervalu.

Dunav i Sava prethodnih dana zabeležili su već pad i to za metar do dva, tako da se na ovim rekama ne očekuje opasnost od poplava, a dobra vest je da će vodostaj ovih reka i narednih dana biti u padu.

Prema trenutnim prognozama i proračunima, duže stabilizacije vremena nema na vidiku.

Zbog očekivanih grmljavinskih procesa, u narednom periodu preporučuje se oprez na otvorenom i izbegevanje boravka na kritičnim mestima. Oprez će biti neophodan i u saobraćaju, naročito pri grmljavinskim olujama i nepogodama.

