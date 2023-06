PANIKA MEĐU SRBIMA POSLE NAPADA AJKULE! Turistima preselo letovanje u Hurgadi

Više od 1.000 srpskih turista u Hurgadi ne prilazi moru nakon što je morski pas ubio ruskog turistu. Oni koji su se spremali na put u Egipat razmišljaju da odustanu.



Oko 1.000 Srba koji trenutno letuju u Hurgadi u Egiptu uplašeno je nakon što je ajkula pojela momka iz Rusije dok se kupao. Kako kažu u turističkim agencijama, ljudi za sada ne otkazuju letovanja, ali se telefonom raspituju kakvo je stanje u popularnom letovalištu.

Naime, turista iz Rusije, Vladimir Popov (23), stradao je u egipatskom letovalištu Hurgada. Incident se dogodio na javnoj plaži, a ajkula koja ga je raskomadala uhvaćena je i ubijena ubrzo nakon toga. Dan posle napada tigar ajkule plaže u Hurgadi su zatvorene za plivače, a otkazane su i sve ronilačke ture.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), kaže da je državljanin Rusije koji je stradao plivao u delu gde kupanje nije bilo dozvoljeno.

- Prema informacijama kojima raspolažem, u tom delu gde je on plivao kupanje nije bilo dozvoljeno. To što se desilo nije razlog za otkazivanje aranžmana i to hotelijeri neće prihvatiti. Sigurno je da će biti ljudi koji će se uplašiti, možda će neko i odustati od Egipta. Njima su Rusi veliki klijenti, pa ako oni počnu da otkazuju aranžmane, moguće je da će sezona biti slabija. Onda bi moglo da se priča o eventualnom pojeftinjenju aranžmana, ali to je sada sve u domenu nagađanja - navodi Seničić.

On kaže i da u Hurgadi trenutno letuje oko 1.000 građana Srbije.

- Naših ljudi ima u svim hotelima u Hurgadi, ima ih sigurno oko 1.000 u ovom trenutku - ističe Seničić.

On objašnjava da Egipat mnogo zavisi od ruskog tržišta, te da bi ovo što se desilo moglo dovesti do smanjenja cena, ukoliko bi Rusi krenuli da otkazuju aranžmane.

- To će naravno biti dobro za naše turiste, ali to je veliko pitanje. Moramo da sačekamo sedam do 10 dana da vidimo šta će da se desi - kaže on.

U turističkim agencijama ističu da se od petka ujutru, odnosno dan nakon nemilog događaja, građani više raspituju za situaciju u poznatom letovalištu, ali bar za sada ne planiraju da otkažu letovanje.

Srpski ronilac Hadži Radenko Čulić, alijas El Rašid, otkrio je detalje jezive tragedije.

- U četvrtak u poslepodnevnim satima dogodio se napad ajkule na samoj obali u Hurgadi, tačnije na javnoj plaži Drim bič. Pouzdano znamo da je reč o ruskom državljaninu koji je plivao nedaleko od mola na samoj plaži i koga je napala tigar ajkula dugačka nekoliko metara - kaže on.

Saveti za smanjenje rizika od napada:

- Plivajte s nekim, po mogućstvu u grupi

- Ostanite blizu obale

- Ne plivajte u zoru ili u sumrak

- Ne plivajte oko jata riba ili tamo gde ljudi pecaju

- Izbegavajte nošenje nakita

- Izbegavajte prekomerno prskanje

On podseća da se i prošle godine u ovo vreme odigrao sličan nemili događaj kada je ajkula ubila Elizabet Sauer (68), penzionerku iz Austrije.

- To je najverovatnije zbog Kurban-bajrama i bacanja kurbanskih ovnova u vodu. Iz Sudana se u ovo doba pred sam praznik voze ovnovi za Arabiju. Ne želim da se ovo zloupotrebljava i da iko misli da imam nešto protiv toga i da postoji neki verski razlog, ali ima već nekoliko godina da se to dešava u vreme pripreme za taj veliki muslimanski praznik - kaže Hadži Čulić.

On naglašava da je samo prisustvo ajkule tako blizu obali neobično, kao i napad usred bela dana.

- Neobično je što je došla tako blizu, ali nažalost, desilo se i dešava se. Napad je bio smrtonosan. Od tog čoveka su ostali samo komadi, što se videlo i na snimku. To je baš potresno i teško, pogotovo za nas ronioce. Bio sam u Hurgadi od 6. do 25. maja, svaki dan sam ronio, odlazili smo daleko na pučinu, odlazili smo duboko do 30-40 metara, ronili smo i sa samim ajkulama, nije se ništa dešavalo - ocenjuje iskusni ronilac.

On kaže da ovaj nemili događaj predstavlja veliki udarac za turističku sezonu.

- Ljudi će verovatno otkazivati aranžmane, verovatno su svi uplašeni. Mi ćemo roniti i dalje, apelujem na ljude da ne otkazuju aranžmane. Dešavaju se saobraćajne nesreće, ali mi sedamo u auto... Plaže su zatvorene, na svima se vijore crvene zastave. Čekamo da vidimo šta će ministarstvo turizma da uradi - zaključuje Hadži Čulić.

Jezive scene

Stravičnu scenu napada ajkule na ruskog državljanina Vladimira Popova turisti su užasnuto posmatrali sa obale. Među njima je bio i otac stradalog mladića, koji je, dok ga je ajkula vukla, očajnički vikao: "Tata, tata!" Na snimcima koji kruže internetom vidi se kako i njegova devojka histerično plače na plaži dok su prolaznici pokušavali da je uteše nakon jezive scene.

Podsetimo, u Hurgadi se tokom prošlog leta dogodio još jedan smrtonosni napad ajkule. Tada je stradala Austrijanka, a tragedija se dogodila u zalivu Sal Hašiš. Stravičan napad zabeležili su šokirani turisti sa plaže koji su pokušali da dozovu pomoć. Nakon tragedije egipatske vlasti zatvorile su plaže kao i posle jučerašnje tragedije, a plaže su danima posle toga ostale puste. Strah se, među turistima, širi i ove sezone posle stravičnog napada u kome je stradao nesrećni Rus.

Autor: