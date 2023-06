BUDŽET ZA 23.000 BRUCOŠA: Predložene kvote za upis, čeka se odluka Vlade Srbije

Vlada Srbije izaći će u susret fakultetima i odobriti isti broj budžetskih mesta za buduće brucoše, kako su fakulteti već predložili. Ovo je "Novostima" rečeno u Ministarstvu prosvete, a naši sagovornici kažu da će vlada odluku doneti na sledećoj sednici koja je planirana za četvrtak.

Prema predlozima sedam državnih univerziteta u Srbiji - u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Prištini i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu - o trošku poreskih obveznika ove godine upisaće se 22.965 brucoša.

Takođe, fakulteti su, osim broja mesta na budžetu, isplanirali i broj mesta za studente koji će sami plaćati školovanje, ali kao i svake godine najžešću bitku maturanti će voditi upravo za ulazak na budžet.

Kada je reč o kvotama koje su predložili univerziteti, najviše brucoša upisaće se, kao i svake godine, na univerzitet u Beogradu. A prema predlogu koji je usvojio Senat, ovaj univerzitet upisaće 9.743 brucoša, a predviđeno je i da školovanje iz svog džepa plaća njih 5.450. Računica govori da će se na naš najveći i najtarženiji univerzitet ove godine upisati 15.193 studneta.

Kragujevački univerzitet predložio je da se iz budžeta školuje 2.761 brucoša i 1.225 samofinansirajućih, što je ukupno 3.986.

U Novom Pazaru na budžet će biti upisano 575 akademca, a samofinansirajućih 270 ili ukupno 845.

Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici upisaće 1.163 studenta o trošku države, dok će njih 505 da studira o svom trošku, tako da će ukupno biti upisano 1.668.

Za maturante koji su skloni umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu planirao je da na budžet upiše 284 akademaca, a samofinansirajućih će biti 154, ukupno 438.

Univerzitet u Novom Sadu predložio je da se o trošku pokrajinskih poreskih obveznika školuje 4.939 studenta, a da njih 3.383 plaća troškove školovanja ukupno 8.322, a te kvote treba da usvoji Vlada Vojvodine.

Na Univerzitetu u Nišu o trošku države biće upisano oko 3.500 studenta, ali precizan broj nisu želeli dan nam kažu, jer čekaju konačnu odluku Vlade, samofinansirajućih će biti 1.246, a ukupno će studirati 4.726 brucoša.

DOKUMENTA ZA PRIJAVLJIVANJE

Svedočanstvo za svaki razred srednje škole

Diploma o položenom maturskom ispitu

Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog

Diplome sa takmičenja

Kada je reč o upisnim rokovima, prvi (junski) rok na fakultetima u sastavu Univerziteta u Beogradu počinje 21. juna, prijavljivanjem kandidata, koje će trajati do 24. juna.

Prijemni ispit je od 26. do 30. juna, u zavisnosti od fakulteta do fakulteta, a preliminarni rezultati moraju da budu objavljeni najkasnije do 3. jula. Konačne rang-liste, koje su osnov za upis brucoša, treba da budu istaknute najkasnije do 10. jula, a do 14. jula će trajati upis primljenih kandidata.

Nakon upisa, fakulteti dostavljaju Univerzitetu izveštaj o slobodnim mestima za drugi upisni rok koji "pada" krajem avgusta i početkom septembra, neki će šansu imati i u trećem upisnom roku koji je planiran oko 20. septembra.

Dekani kažu da fakulteti spremno dočekuju kandidate, a Elektrotehnički fakultet U Beogradu će zbog tradicionalno velikog broja prijavljenih maturanata i ove godine prijemni održati na Beogradskom sajmu.

Filološki fakultet, koji spade u one na kojim ostane mnogo praznih mesta, odlučan je da privuče što veći broj studenata.

Ko sve može da studira u Srbiji Pravo na upis na budžet imaju i Srbi iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije. Oni predaju i izjavu u pisnoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine u toj državi. Takođe, svim kandidatima, osim onima koji su srednju školu završili u RS potrebna su nostrfikovana dokumenta.

- Nastojimo da učenicima ukažemo na širok spektar znanja i veština koje će steći na Filološkom fakultetu i koje će ih spremiti za raznovrsna zanimanja u mnogim sektorima - kaže za naš list dekanka Iva Draškić Vićanović.

Inače, na fakultet mogu da se upišu svi koji su završili srednju četvorogodišnju školu, a na prijemnom se računaju bodovi na osnovu uspeha u srednjoj školi koji nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Oni se sabiraju sa bodovima sa prijemnog ispita gde se može osvojiti od 0 do 60 bodova. Ukupno, kandidat može osvojiti najviše 100 poena, za ulazak na budžet potreban je najmanje 51 bod, a za samofinansiranje najmanje 30 bodova.

I na kraju životna poruka koju studentima šalju sa univerziteta, ali i prosvetne vlasti:

- Ne birajte studije samo da biste studirali, mislite o sebi i svojoj budućnosti.

