POČELA SA RADOM APLIKACIJA "BEOGRAD PLUS" Evo kako da proverite gde je autobus a ovako možete i da platite kartu DETALJNO UPUTSTVO

Aplikacija "Beograd plus" za javni gradski prevoz počela je danas sa radom.

Putem ove aplikacije sada možete da platite gradski prevoz, ali i da vidite gde se nalazi svako vozilo, tačnije, koliko je stanica udaljeno od vaše lokacije. Pored toga, imaćete u vidu i koliko minuta treba vozilu da stigne do vaše lokacije.

Aplikaciju možete da preuzmete putem "Gugl plej prodavnice", a mi smo odmah probali i kako radi.

Kada otvorite aplikaciju prvo vam se pojavi odeljak za pretragu stanica, a možete da izdvojite i one koje najčešće koristite, te ih sačuvate među "omiljenim."

Kada unesete broj ili naziv stanice pojaviće vam se spisak linija koje saobraćaju tom trasom kao i vreme za koje autobus treba da stigne.

Takođe, tu je i mapa putem koje možete da pratite kretanje vozila.

Pored toga, omogućeno je i da se putem aplikacije plati karta.

Za to je prvo potrebno da kreirate nalog i prijavite se putem mejla.

Nakon što ste kreirali nalog stiže vam mejl sa adresom za verifikaciju istog. Potrebno je samo da uđete na link koji vam je poslat na mejl.

Nakon toga možete da platite kartu.

Prvo je potrebno da odaberete koju kartu želite:

1. Vremenske i dnevne

2. Sedam dana i 30 dana

3. Godišnje karte

4. Povlašćene karte (uskoro)

Nakon toga se otvara stranica sa svakom podkategorijom karata, a kada označite onu koja vam konkretno treba otvara se deo gde treba da se izabere način plaćanja.

U ponudi je e-nalog, platna kartica ili putem SMS.

Kada platite kartu dobijete i povratnu poruku da je karta plaćena.

Cene karata

Što se tiče cenovnika, od 17. maja važi sledeće: VREMENSKA KARTA – 90 MIN Zona A – cena 50 dinara, tekst karte za SMS poruku A90 Zona B – cena 50 dinara, tekst karte za SMS poruku B90 Zona C (A+B) – cena 100 dinara, tekst karte za SMS poruku C90 DNEVNA KARTA – 1 DAN Zona A – cena 120 dinara, tekst karte za SMS poruku A1 Zona B – cena 120 dinara, tekst karte za SMS poruku B1 Zona C (A+B) – cena 150 dinara, tekst karte za SMS poruku C1 NEDELJNA KARTA – 7 DANA Zona A – cena 800 dinara, tekst karte za SMS poruku A7 Zona B – cena 800 dinara, tekst karte za SMS poruku B7 Zona C (A+B) – cena 1000 dinara, tekst karte za SMS poruku C7 MESEČNA KARTA – 30 DANA Zona A – cena 2200 dinara, tekst karte za SMS poruku A30 Zona B – cena 2200 dinara, tekst karte za SMS poruku B30 Zona C (A+B) – cena 3300 dinara, tekst karte za SMS poruku C30 Zona A: Novi Beograd, Zemun, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Čukarica, Vračar, Rakovica, Palilula, Zvezdara, Surčin, Grocka (severno od puta 347 Vrčin-Zaklopača) Zona B: Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Sopot, Grocka (južno od puta 347 Vrčin-Zaklopača)