PAKLENA PREDVIĐANJA KLIMATOLOGA: Ova godina biće NAJTOPLIJA u istoriji, u naredne četiri godine Srbiji preti OVO!

Ova godina će po svemu sudeći biti najtoplija godina u istoriji! Prva nedelja jula bila je najtoplija sednica ikada zabeležena, a u naredne četiri godine zbog klimatskih promena i efekta El Ninja našoj zemlji prete suše, poplave, ali i superćelijske oluje!

U istraživanju koje je objavila organizacija iz Kalifornije "Berkeley Earth" navodi se da je jun proglašen najtoplijim mesecom u poslednjih 170 godina.

- Globalno, juni 2023. je bio najtopliji juni od kada su direktno mereni instrumentalni rekordi 1850. godine, čime je oboren rekord prethodno postavljen u junu 2022. Globalna srednja temperatura ovog juna bila je 1,47 stepeni iznad proseka. Verovatno će 2023. godina postati nova rekordno topla godina, a šanse da se ta prognoza ostvari su 81 % - navodi se u istraživanju.

Nedavno je i klimatski naučnik Majkl Man sa Univerziteta u Pensilvaniji potvrdio ove prognoze:

- Anomalija globalne površinske temperature trenutno je na ili blizu rekordnih nivoa, a 2023. će gotovo sigurno biti najtoplija godina u istoriji.

Irida Lazić istraživač i saradnik u nastavi na Fizičkom fakultetu u Beogradu navela je za Kurir da ima potencijala da ova godina bude najtoplija, ali da takođe i naredne četiri godine imaju potencijal da budu najtoplije od 1850. godine.

- To je uticaj El Ninja i očekuje se da bude dominantan i da utiče na našu klimu u naredne četiri godine, dakle do 2027. Što se tiče naše zemlje, ne bi trebali da ove godine pređemo rekord iz 2007. godine, kada je u Smederevskoj Palanci izmereno 44, 9 stepeni - kaže Lazićeva.

Napominje da nas u naredne četiri godine zbog klimatskih promena očekuju suše i poplave.

- Već sada osećamo da leti imamo problema sa sušama i toplotnim talasima, a takođe ćemo imati problem sa mogućim poplavama zato što nakon perioda suše može se desiti da padne velika količina kiše za jedan dan. Ukupna količina padavina se neće menjati na nivou godina, ali ćemo zato imati periode suša. Od 2010. godine smo svake druge godine imali period suša - objasnila je ona.

Agroekonomista Žarko Galetin

Ako ne bude padavina doći će do pojave aflatoksina na kukuruzu Žarko Galetin, agroekonomista, objašnjava za Kurir da najave klimatologa nisu dobre ni za ljude, ni za poljoprivredu: - Istakao bih kao pozitivnu stvar to što mi pored tih visokih temperatura imamo i relativno dovoljno padavina, čak u nekim delovima i previše. Relativno povoljan režim vlage u zemljištu i padavine koje prate ove vreline omogućavaju relativno dobar razvoj prolećnih useva na našim njivama, naravno da rizik od pojave grada i olujnih vetrova može da napravi štetu, ali te štete su uglavnom lokalnog karaktera. U ovom trenutku nemamo veliki problem što se tiče prolećnih useva, naravno nije dobro ako se nastave ove visoke temperature i ako ne budemo imali padavina, tada može dođe do pojave aflatoskina na kukurzu, i bitno smanjenih prinosa u periodima kada ovi prolećni usevi treba da nalivaju zrno, pre svega mislim na kukuruz, soju i suncokret.