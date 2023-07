IZDATO NOVO UPOZORENJE RHMZ: Za sat vremena kreće nevreme u ovim delovima Srbije, a evo šta nas čeka večeras

Republički hidrometeorološki zavod upravo je izdao upozorenje za područje Kopaonika na vremenske nepogode.

Danas posle podne nad delovima BiH i jugozapadne Srbije ponovo nestabilno uz grmljavinske pljuskove, dok se krajem dana nad severozapadom Hrvatske očekuje formiranje još jedne olujne linije koja bi se zatim u toku noći ka nedelji premestila preko središnje i istočne Hrvatske, Vojvodine, zapadne Srbije i severne Šumadije, dok bi zatim polako slabila, piše Marko Čubrilo u novoj prognozi vremena za Srbiju.

A prema najavi RHMZ, u narednih sat vremena u brdsko-planinskim predelima jugozapadne u južne Srbije lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

Ukoliko se ovaj sistem pokrene ponovo će biti uslova za jače grmljavinske pljuskove, pojavu orkanskog vetra i krupan grad. Na sreću parametri nestabilnosti stoje malo niže nego juče tako da ima izgleda da u koliko do tih nestabilnosti i dođe ona ne daju tako snažan vetar i krupan grad kao protekle.

Od sutra stabilnije i sve do naredne srede uglvnom suvo. U nedelju bi samo ponegde nad planinama BiH, C.Gore i Srbije moglo biti ređih pljuskova. Vetar uglavnom slab. Sutra prijatno toplo uz maksimum od +27 do +32 stepena Celzijusa, a od nedelje vrlo toplo uz maksimume od +33 do +38 stepeni Celzijusa.

Sreda donosi premštanje hladnog fronta prolazno naoblačenje, grmljavinske pljuskove i jak severozapadni vetar. Dnenvi masimumi u osetnijem padu i trebao bi se kretati od oko +19 na seveorazapadu do oko +33 na jugu regiona.

Od četvrtak pa do kraja nedelje umereno toplo uz vrlo sveže noći (poseobno oko četvrtka) i dnevne maksimume od +26 fo +31 stepen Celzijuzsa. Novi pljuskovi su mogući oko 29.07.

Za sada deluje kao da početak avgusta donosi promenljivo vreme uz česte pljuskove i bez velikih vrućina.

Još danas delovi regiona mogu biti u opasnoti od pojave snažnih grmljavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda, ali postoji verovatnoća da oni ipak budu ređi i slabiji u odnosu na protekle dane. Bez obzira na nesto niže parametre nestabilnosti i dalje može biti jakih udara vetra ( do oko 24m/s, krupan grad i jako sevanje). Od sutra mirnija atmosfera.

