Ukida se let: Nišlije od novembra više neće moći da putuju u Malme iz svog grada

Putnici kažu da im nije jasno zašto se ukida još jedna linija koja je punila avione.

Prva ikada "low cost" linija sa niškog Aerodroma "Konstantin Veliki" ponovo će biti ukinuta i putnici od novembra više neće moći da lete iz Niša do Malmea, potvrdili su iz kompanije Viz er redakciji Južnih vesti.

Do kraja oktobra, svakog ponedeljka i petka, iz Niša putnici mogu da lete do ovog švedskog grada, a oni koji su hteli da i nakon toga putuju u Malme - kažu da karte više ne mogu da kupe i da im nije jasno zašto se ukida još jedna linija koja je punila avione.

Ipak, poslednji let ove godine sa niškog do aerodroma u ovom poznatom gradu u Švedskoj - biće realizovan u petak, 27. oktobra, a nakon toga, mađarska avio-kompanija ukida ovu liniju.

Kako se dalje navodi, ovo nije prvi put da se prva ikada ostvarena "jeftina" linija iz Niša ukida.

Od 2015, kada je uvedena, avioni su do Malmea leteli do januara 2019. godine, pa posle kraće pauze ponovo od aprila iste godine sve do proleća 2020. Tada je sve stalo zbog pandemije, a linija je vraćena aprila 2021.

Iz kompanije nisu odgovorili na pitanje da li sadašnje ukidanje ove linije - ujedno znači i njeno zvanično gašenje, kao ni na pitanje da li planiraju izmene još neke linije, jer trenutno iz Niša lete do Beča, Bazela, Dortmunda i Memingema.

Autor: