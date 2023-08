CVEJIĆ: 'Oluja' je dugo pripremani, pažljivo planirani, nemilosrdno sprovedeni GENOCID u produženom trajanju (VIDEO)

Godišnjica progona najmanje 200.000 Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine u hrvatskoj akciji „Oluja“ obeležava se danas u Srbiji i Republici Srpskoj, a centralna manifestacija biće održana u Prijedoru u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i patrijarha srpskog Porfirija.

Advokat Aleksandar Cvejić kaže da je "Oluja" dugo pripremani, pažljivo planirani, nemilosrdno sprovedeni, i u produženom trajanju, u pravom smislu te reči, genocid.

- Brojni su dokazi za sve to, i to traje i dan danas. Hrvatska sprečava dolazak Srna tamo. Oni se tamo teško zapošljavaju i dan danas. U Vukovaru su jedva dočekali da spadne procenat naseljenosti, da bi ukinuli ćirilicu. To je nesporno zločin protiv čovečnosti - rekao je Cvejić.

Kako kaže pokatoličenje se sprovodi i danas, primer je Zadar. Cvejić kaže da je na tom delu, najbolje sproveden.

- Pavelić je želeo da ubija, Tuđman je sve vreme bio hrvatski nacionalista, ali ovaj deo da je proterao, jeste - rekao je potom Cvejić.

Advokat Nebojša Perović kaže da je teško dati odgovor na pitanje zašto dešavanja u "Oluji" nisu označena genocidom. Kako kaže, dosta je država koje to iz njima poznatih razloga ne označavaju kao genocid.

- Od 1941. do 1945. smo u školi učili, a ovo što je bilo 1995. samim dešavanjima svedoči o tome da je bio genocid - rekao je on.

