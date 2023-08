POZNATO KADA ĆE POČETI NEVREME U SRBIJI! Meteorolog Ristić objavio najnoviju prognozu: Stiže OLUJA SA GRADOM i obilnom kišom!

Meteorolog Ivan Ristić na svom Fejsbuk profilu izdao je upozorenje na grmljavinske oluje i nevreme koje nas u toku dana čeka u Srbiji.

- Upozorenje grmljavinske oluje u jutarnjim časovima iznad južnog Jadrana, Otranskog moreuza kreću prema Crnoj Gori i priobalnom delu Albanije. U toku prepodneva nevreme će se proširiti na istočnu Bosnu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju i to će biti početak nevreme koje počinje u Srbiji - napisao je Ristić i dodao:

- Olujni oblaci će se polako premeštati na istok i do kraja dana zahvatiti celu Srbiju uslovljavajući jaku kišu, grad i olujni zapadni vetar u zoni fronta. U Beograd nevreme će stići između 14 i 15 sati.

- Model daje velike količine padavina ponege preko 50 mm za vrlo kratko vreme da podsetim prosečna količina padavina za avgust koji je jedan od suvljih meseci se kreće od 50-60 mm - najavio je Ristić.

Podsetimo, Ristić je nedavno najavio da se do sredine avgusta očekuje umereno toplo letnje vreme, kao i smena sunca i oblaka koji mogu doneti pljuskove i kiše praćene grmljavinom.

- Duvaće slab do umeren vetar u zoni pljuskova pojačan zapadni i severozapadni vetar. Najniža jutarnja od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. U drugoj polovini avgusta uticaj afričkog anticiklona na vreme u Srbiji biće sve jači.

Ovo jezgro vrelog afričkog vazduha, podići će temperaturu u našoj zemlji ponovo i do 40 stepeni, pa tih dana očekujemo tropske dane i noći, pravu letnju žegu. Prema sadašnjim prognozama, afrički anticiklon će na vremenske prilike u našoj zemlji uticati do 25. avgusta, kada očekujemo i kraj poslednjeg toplotnog talasa koji može podići temperaturu vazduha do 40 C.

U toku ili na samom kraju toplotnog talasa postoji mogućnost od nastanka superćelijskih oluja jer velika količina toplote i vlage stacionira u nižim slojevima atmosfere. Sa prvim prilivom nešto svežijeg i manje stabilnog vazduha, taj topao vazduh se podiže i dolazi do oluja praćenih grmljavinom, često nepogodama sa olujnim vetrom i gradom - istakao je nedavno Ristić.