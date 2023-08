PAKAO NA ODMORU! Srbi se pobili u Haniotiju: Deca sve gledala i vrištala

Za letovanje se pripremamo mesecima unapred, izdvajamo veće sume novca i neretko se zadužujemo, ali ponekad se desi da nam se u samo par minuta sve "obije o glavu" što se i doslovce dogodilo dvojici muškaraca i njihovim porodicama u Grčkoj. O tome svedoči jedna objava na društvenim mrežama koja je osim veoma ružne scene sa plaže, otvorila pitanje kulturnog ponašanja i međusobnih odnosa ljudi koji se nađu na odmoru.

Naime, na Fejsbuk grupi "Grčka info" osvanula je objava jedne žene koja se trenutno nalazi u Haniotiju. Ona je opisala neprijatnu situaciju kojoj je prisustvovala u večernjim satima na plaži.

- Nažalost juče oko 20 časova smo prisustvovali tuči 2 muškarca oko pecanja, dok su se ljudi još uvek kupali čovek je počeo da peca, drugi mu rekao da nije dozvoljeno ovaj mu odgovorio uz psovke i nastade tuča. Danas smo čuli da tom što je pecao je polomio 2 zuba, arkadu i pozadi glavu kamenom. Jeza je bila videti sve to pogotovo što su njihova deca to gledala i vrištala. Doktor u mestu ga nije ni pregledao nego ga uputili u bolnicu. Eto kako čovek upropasti odmor sebi i porodici - napisala je ona a u komentarima su mnogi dodali da je trebalo da se ostavi da su u pitanju Srbi.

Kome šta smeta i ne smeta

Ubrzo se povela polemika o lepom ponašanju i tome šta je dozvoljeno raditi na plaži a šta ne.

- Protiv sam nasilja, ali je nedopustivo da pecaju dok ima kupača, ako je lepo bio upozoren, ovo mu je nauk za sledeći put. Isto važi i za ljude koji puštaju pse u vodu na plaži, jer je to zakonom u Grčkoj zabranjeno ako ima drugih kupača. Meni lično ljubimci ne smetaju, ali pecaroši da - napisao je jedan član grupe.

- Treba da se zna da je pecanje zabranjeno, danas sam sa suprugom pričala na tu temu, kaže možemo da ponesemo pecaljke, ja rekoh ne možemo, zabranjeno je plus kažnjivo. To je info koja treba da se zna i da se poštuje. Moj suprug nije upućen a oboje volimo pecanje ali na reci... Ajd sad svi da radimo šta nam padne na pamet i da ne poštujemo pravila pa nastao bi opšti haos. Eto neka bude to pouka ovog posta a ne to što je neko bio agresivan ili da se prenosi trač... - dodala je jedna žena iz grupe.