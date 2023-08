POPIO PIĆE, PA UŠAO U DUNAV! Prijatelji nestalog muškarca iz Donjeg Milanovca OTKRILI jezive detalje: Nisam želeo da se mešam oko toga zna li da pliva...

Spasilačke jedinice MUP još uvek tragaju za muškarcem P.M. (40) iz sela Mosna kod Donjeg Milanovca, koji je poslednji put viđen prošle subote oko 18 sati na plaži vikend naselja u tom gradu.

Nesrećni muškarac izašao je na obalu, pre oluje, i ušao u vodu kako bi se rashladio. Međutim, nakon nekoliko sati, porodica P.M. krenula je da ga traži i na plaži pronašla njegovu garderobu i patike.

- Video sam se sa Pecom bukvalno sat vremena pre nego što je nestao. Čak je u jednom trenutku izašao iz Dunava i pomogao mi da pomerim čamac. Tada sam ga pitao da li zna da pliva, a on mi je odgovorio da zna - priča Miroslav Žikić iz Mosne, poznanik nestalog muškarca.

Napominje kako je, nakon toga, ponudio P.M. da ga odveze do kuće u Mosni, na šta je ovaj pristao.

- Nismo prešli ni 50 metara, a on je video nekog poznanika, zamolio me da zaustavim kola, a nakon toga izašao iz automobila i otišao da se pozdravi sa njim. Čuo sam da su svratili do jednog restorana kako bi popili piće. Pretpostavljam da se nakon toga vratio na plažu nakon čega mu se gubi svaki trag - objavšnjava Miroslav.

Naglašava da je znao kako P.M. nije bio dobar plivač, ali da nije hteo da insistira na tome.

- Nisam želeo da se mešam oko toga da li zna dobro da pliva ili ne. Da sam znao da će se, nakon što je izašao iz kola, vratiti na plažu, ubedio bih ga da ne radi to i da krene sa mnom ka kući - kaže Miroslav Žikić.

U međuvremenu, meštani sela Mosna, od ranih jutarnjih sati, zajedno sa pripadnicima Vatrogasne jedinice iz Zaječara, tragaju za nestalim muškarcem.

- Od jutros smo ga tražili gliserom po reci. Najviše bih voleo da se negde sakrio jer je imao taj običaj, kada malo pretera sa alkoholom. Međutim, sada ga nigde nema. Očekujemo dolazak ronilačke jedinice - priča prijatelj nestalog P.M., Saša Nikolić.

Inače , P.M je živeo u porodičnoj kući sa roditeljima u selu Mosna. Radio je nekada u Rudniku bakra u Majdanpeku.

Autor: