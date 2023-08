PUTNICI ČEKAJU I PO DVA SATA NA IZLAZU IZ SRBIJE: Evo na kojim graničnim prelazima su najveće gužve

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na izlazu iz Horgoša 2 i na izlazu iz Bačkih Vinograda čekaju 120 minuta.

Prema informacijama dobijenim u 17.15 časova, na izlazu iz Gradine čeka se 70 minuta, a na izlazu iz Preševa zadržavanje za putnička vozila i autobuse je 50 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na ulazu u Sremsku Raču, kao i na ulazi i izlazu iz Šipljana, putnička vozila zadržavaju se 30 minuta.

Na ulazu u Gradinu i Gostun putnička vozila čekaju 20 minuta, a isto toliko čekaju i na izlazu iz Gostuna i Jabuke.

Kada je reč o zadržavanju na teretnim terminalima, na izlazu iz Batrovaca i Šida čeka se 60 minuta. Produženo je radno vreme GP Bački Vinogradi do 3. septembra, pa će taj granični prelaz raditi od ponedeljka do četvrtka od sedam do 19 časova, a petkom, subotom i nedeljom od sedam do 22 sata. I radno vreme GP Bajmok produženo je do 10. septembra, tako da će taj granični prelaz raditi od ponedeljka do četvrtka od sedam do 19 časova, a petkom, subotom i nedeljom od sedam do ponoći.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP " Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Iz AMSS-a napominju da je pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima kao i na prilazima većim gradskim sredinama i apeluju na vozače da zbog mogućih padavina voze pažljivije i prilagode vožnju stanju na putevima.

