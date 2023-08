Uskoro počinje najstroži post u godini! Važno je da uradite ove tri stvari!

Gospojinski ili Bogorodičin post počinje 14. avgusta, a trajaće do 28. avgusta, završavajući se zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice.

Za Gospojinski post karakterističan je prilično strog režim - trebalo bi da se posti na vodi svim danima, osim subotom i nedeljom, kada se može uvrstiti i ulje i vino u ishranu. Izuzetak je i praznik Preobraženje, kada možete jesti i ribu.

Crkva je ovaj post ustanovila po primeru Presvete Bogorodice, koja je vreme pre upokojenja provodila u stalnom postu i molitvi.

No, uvek imajte na umu da svaki post, pa i ovaj, pored svoje telesne ima i duhovnu stranu i podrazumeva i suzdržavanje od loših dela, misli, želja... O tome najbolje svedoče reči Svetog Jovana Zlatoustog:

"Kažeš da postiš. Uveri me u to svojim djelima. A koja su to dela? Ako vidiš siromaha, udeli mu milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se s njim. Vidiš li na ulici neko lepo lice, odvrati svoj pogled od njega. Dakle, ne samo da postiš stomakom, već i očima i sluhom, i rukama i nogama i svim udovima tela. Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe. Noge neka poste tako što neće hoditi putevima greha. Oči neka poste tako što strasno neće posmatrati lepa lica niti u zavisti gledati na dobra drugih ljudi. Kažeš da ne jedeš meso?! Ali, čuvaj se da ne gutaš pohotljivo očima ono što vidiš oko sebe. Posti i sluhom svojim ne slušajući ogovaranja i spletke. Ustima i jezikom svojim posti i uzdržavaj se od ružnih riječi i šala. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje".

Kao i svaki, tako i ovaj post ima dve strane: telesnu i duhovnu. Telesni post je uzdržavanje od jela životinjskog porekla. Duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i dela. Telesni post je samo neophodno pomoćno sredstvo za uspešnu duhovnu borbu protiv strasti, koje se raspiruju kroz telesne želje. Stvarni post koji obuhvata i telesni i duhovni aspekat, privodi čoveka smirenju.

Pravoslavni hrišćani tokom posta dva tri zadatka.

Prvi je da oproste svima onima koji su im zgrešili i traže u srcu svome iskren oprost za sve ono što su oni zgrešili drugima.

Druga je da izgovore ove reči:

- Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom; blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.

Tu je i treći zadatak - da se spreme za pričest u dogovoru i po blagoslovu svog sveštenika ili duhovnika, ispovede pre pristupanja ovoj svetoj tajni i idu nedeljom u crkvu.