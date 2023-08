'I DALJE NEMAMO INFORMACIJE O NJIMA' Oglasio se brat nestale Srpkinje u Grčkoj: Kontaktirao sam sve bolnice od granice na putu do Tasosa

Povodom informacija da je nestala porodica iz Jagodine dobro i da je u Grčkoj, na društvenim mrežama osvanuo je post čoveka koji je pomagao porodici u potrazi za njima.

Cipe Mile u svom postu je naveo da nije tačna informacija da su se javili i da su dobro, iako, kako je rekao "svi mi verujemo da će se to desiti u toku sutrašnjeg dana".

Takođe, brat nestale žene rekao je da se nisu javili porodici.

- Da ne bi bilo nagađanja u vezi sa nestalom porodicom iz Jagodine, evo jedinih proverenih informacija. Informacije su na osnovu razgovora sa graničnom policijom između Srbije i Makedonije, i Makedonije i Grčke. U 22:30 su izašli iz Srbije, a u 00:30 su napustili makedonsku teritoriju. Kontaktiran je srpski konzulat u Solunu i za sada nemaju informacije. Kontaktirao sam sve bolnice od granice na putu do Tasosa i za sada nijedna nema informacije o ovoj porodici - napisao je on u grupi Live from Greece. i dodao:



- Ono što se zna, jeste da su otišli na Tasos bez rezervisanog smeštaja što dosta otežava potragu. Javili smo grčkim lokalnim portalima sve informacije, objavili su ih i velike su šanse da vlasnici smeštaja vide njihove slike u lokalnim medijima i da ih prepoznaju ako su se negde smestili. Ostaje da se nadamo da su dobro i da su se negde smestili u toku jučerašnjeg dana, ali da nisu imali internet da se jave. Ja ću se i dalje truditi da nešto saznam što bi pomoglo da se ova agonija završi, agonija pre svega za njihove roditelje koji su već u očaju.

Blic je kontaktirao i brata nestale žene, nakon spekulacija da su se javili porodici. Kako je rekao, oni se nisu javili porodici koja i dalje nema informacije o njima.

- Ovim putem bih sve zamolio da ne šire dezinformacije - rekao je on.

Aleksandar Joksimović i Snežana Stamenković iz Jagodine su sa dve ćerkice krenuli u nedelju na Tasos i od tada im se gubi svaki trag.

Sestra nestalog Aleksandra se oglasila na grupi Grčka info, gde je objavila fotografije porodice za kojom se traga.

Kako je ranije navedeno u apelu na društvenim mrežama, roditelji ne mogu da stupe u kontakt sa njima.

- Od tada se ne može stupiti u kontakt sa njima. Prijavljeno je policiji, prešli su srpsku i makedonsku granicu, ušli u Grčku i od tada im se gubi svaki trag. Roditelji pokušavaju da stupe u kontakt sa njima, ali telefoni su ugašeni - navodi se u apelu.

