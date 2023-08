Turistkinji iz Srbije koja je letovala u Hrvatskoj, bankomat je na sumu od 10 evra koju je želela da podigne, uzeo oko 9,75 evra, što je bezmalo u visini svote koju je želela da podigne sa svog računa.

Bankar i finansijski konsultant Vladimir Vasić istakao je za Pink da to nije retkost, i da je u dugogidišnjoj praksi često sretao slične slučajeve.

- Važno je da se pre putovanja dobro raspitate, i da vidite da li je ta banka brend u toj državi. Raspitajte se i da li imate provizije. Često se desi da nemate provizije, jer vaša banka postoji u drugoj državi. Imamo fiksni iznos provizije od 3 do 5 evra, i slično - rekao je on.

Kada je u pitanju pomenuti slučaj, Vasić objašnjava da banke kakva je ova, imaju tendenciju da na manje cifre, dobijamo veću proviziju.

- Kartica je najelegantniji način da se plaća u inostranstvu, jer je to vaša kartiva, nemate dodatnu proviziju. Sigurni ste, jer i kada vam neko uzme istu, imate pin, neće doći do zloupotrebe. Nemojte samo na karticu da lepite pin, pošto to neki rade - naveo je Vasić.

Kako kaže, vašu kartu možete i virtuelno da koristite, bez kucanja pina, već putem verifikacije.

