BUKTI RAT NA INTERNETU ZBOG SRBA SA CRNOGORSKE PLAŽE! Poneli pivo, pevaju, a ljudi ih napadaju: Tumarajuće horde bolesnog naroda (VIDEO)

Tokom leta društvene mreže su 'zatrpane' snimcima i fotografijama sa letovanja. I ne, ne mislimo na one pažljivo kadrirane i obrađene za privatne profile, već na viralne sadržaje koji pokazuju 'nefiltrirano' ponašanje naših turista na popularnim letovalištima u Crnoj Gori, Hrvatskoj ili Grčkoj. Najnoviji video krunisan velikim brojem komentara i lajkova stiže iz mesta Dobre Vode nadomak Bara.

Snimak je prvobitno osvanuo na TikToku, a zatim je podeljen i na Tviteru, a ono što je izazvalo brojne reakcije jeste ponašanje ljudi na gradskoj plaži. Naime, grupa naših ljudi na plaži sluša pesmu "Veseli se srpski rode", pije pivo, pokazuje tri prsta i peva uglas dok određena grupa nemo posmatra ili se trudi da gleda svoja posla i uživa u lepom vremenu, suncu i moru.

Ipak, jedna grupa tviteraša shvatila je ovo kao namernu provokaciju od strane srpskih turista usmerenih prema Crnogorcima, dok drugi ne vide ništa sporno u veselju kraj mora, pa čak ni u rečima pesme koja se čuje.

- Dobre Vode, opština Bar juče. Tumarajuće horde bolesnog naroda u trenucima odmora i razonode - glasio je opis iznad videa na Tviteru, a korisnici ove mreže nisu bili ništa suptilniji i blaži na jeziku kada su kucali svoja mišljenja u komentarima.

"Svinjac. Ono kupanje u Gangu je bolje, tamo ti se bar niko ne dere na uvo", "Bukvalno sve iz inata rade, samo je pitanje dana kada će nekome da pukne film i da dođe do kuršlusa", "Gde god ih ima više od 20% oni moraju da Srbuju", "Zagadiše svaku plažu", "To je letovanje od 10 evra po danu, ti su i pivo poneli sa sobom", bili su neki od oštrih i ostrašćenih komentara.

Dobre vode, opština Bar juče..tumarajuće horde bolesnog naroda u trenucima odmora i razonode. pic.twitter.com/4XXL4oDp5W — Ganglija75 (@ganglija75) 09. август 2023.

Druga grupa tviteraša je sve shvatila potpuno drugačije.

"Je l' smeta pesma ili što piju i uživaju? Meni kada smetaju gužve na plažama nađem mirnu, tihu", "Pa, pevaju ljudi, šta je problem. U celom svetu je sasvim normalno da ljudi ističu nacionalnost, svoju zastavu, samo kada Srbi to rade, onda je to katastrofa. Pola Crne Gore živi u Srbiji i to je ok, ali kada dođu Srbi u Crnu Goru, to je odmah neko atakovanje. Dosadni ste više", pisali su.