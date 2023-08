Ne nekim pjacama su voće i povrće ČAK DUPLO SKUPLJI! Za tezge se najviše plaća u OVOM GRADU, a nije Beograd

Cene pojedinih vrsta povrća i voća na pijacama u gradovima Srbije imaju razliku više od duplo između najviše i najniže, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za avgust.

Iako bi se pomislilo da su zbog najvišeg životnog standarda najskuplje pijace u Beogradu, zapravo nije tako, već najviše novca za kupovinu povrća i pogotovo voća treba da izdvoje potrošači u Novom Pazaru.

Cene povrća

Krompir je praktično jedini poljoprivredni proizvod koji najvišu cenu ima na prestoničkim pijacama, 150 dinara kilogram, ali toliko košta i u Valjevu, Kraljevu, Novom Pazaru i Sremskoj Mitrovici, dok je najjeftiniji na pijaci u Subotici (80 din/kg).

Kilogram pasulja najskuplje takođe plaćaju Novopazarci (700 din/kg), u većini drugih gradova njegova cena je viša od 300, sem u Valjevu gde je najjeftiniji i košta 250 dinara. Crni luk takođe ima najvišu cenu u Novom Pazaru i Nišu (180 din/kg), dok mu je najniža, 120 dinara kilogram, u Leskovcu, Užicu, Novom Sadu i Subotici.

Što se tiče slatkog kupusa, za to povrće najviše novca treba da izdvoje posetioci pijace u Zaječaru (140 din/kg), dok je u Leskovcu on više nego do duplo jeftiniji i košta 60 dinara kilogram. Najskuplji krastavac sa cenom od 100 dinara za kilogram prodaje se u Novom Pazaru, Vranju, Kragujevcu, Užicu, Zrenjaninu i Pančevu, dok je tačno duplo jeftiniji na leskovačkoj pijaci.

Isti raspon između najviše i najniže cene je i kod paradajza – najskuplji je u Kragujevcu (200 din/kg), a najjeftiniji u Leskovcu, Smederevu i Sremskoj Mitrovici (100 din/kg). Konačno, paprika trenutno najvišu cenu od 220 dinara za kilogram ima u Kragujevcu i Valjevu, a najnižu u Beogradu, Kraljevu, Smederevu i Šapcu (150 din/kg).

Cene voća

Što se tiče voća, kako pokazuju statistički podaci, Novi Pazar uz Sremsku Mitrovicu prednjači po ceni jabuka (150 din/kg), dok one najnižu cenu i to više nego duplo, imaju u Kragujevcu i Smederevu (70 din/kg).

I banane, po ceni od 230 dinara kilogram, najskuplje su u Novom Pazaru, dok se one najjeftinije na domaćim pijacama, prodaju u Kraljevu i cena im je niža za čitavih 100 dinara. Šljive su takođe najskuplje na pijacama u Novom Pazaru, Užicu i Valjevu, gde se prodaju za 200 dinara kilogram, a duplo nižu cenu imaju na tezgama u Leskovcu, Nišu, Smederevu i Šapcu.

Najskuplje breskve na početku ovog meseca plaćaju potrošači u Valjevu (180 din/kg), a najjeftinije po ceni od 100 dinara kilogram, kupci u Smederevu, Užicu, Zrenjaninu i Leskovcu. Pijaca u Novom Pazaru je najskuplja i po ceni lubenice, gde kilogram košta 90 dinara, dok se kilogram lubenice za 50 dinara prodaje u Vranju, Zaječaru i Pančevu.

