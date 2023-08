MAJA JE STJUARDESA NA BRODU - Sve je ŠOKIRALA kada je otkrila koliki je BAKŠIŠ DOBILA! Od svog dela kupila AUTOMOBIL (FOTO+VIDEO)

Maja Bučanin je već poznata na društvenim mrežama jer deli svoja iskustva sa luksuznog broda na kom radi kao stjuardesa.

Ona je "chief stewardesse" i sa svojim drugim stjuardesama zadužena je za to da njeni gosti uživaju u "silver servis" usluzi, a gosti zauzvrat često ostave bakšiš koji se deli na ravne časti. Ipak, ovaj put jedan gost je bio posebno zadovoljan uslugom i ostavio je bakšiš koji je šokirao mnoge.

Na brodu gde Maja radi našao se gost na brodu koji ima 71 godinu sa svojom izabranicom koja po njenoj proceni ima oko šezdesetak.

- Bila je divna i prijatna ženica i stvarno sam želela da se ona oseća super, jer sam videla da to njemu baš znači. Kako nešto uradim za nju, on meni sa strane kaže, "to je to Majo, to je to", baš je čovek bio presrećan, započela je Maja priču u svom videu na TikToku.

Naime, on je dva dana pre svog odlaska rešio svoju računicu sa kapetanom i ostavio je stjuardesama neverovatan bakšiš - 56.000 evra, što je bilo mnogo više od 10 odsto.

- Nikad mi niko nije ostavio 56.000 evra. Inače, mi uvek delimo na ravne časti bakšiš nas devetoro tako da je svako dobio po 6.200 evra. Uvek nama ostave, ali nikada toliku cifru, najviše je bilo tipa, oko četiri i nešto hiljada. I njegova sestra, sećam se tada, nam ostavi po 200 evra, tako da je bakšiš bio svakome po 6.400 evra.

Kada su ga njih tri pakovale kući, imale su priliku i da mu se zahvale.

- Tu vidiš da je čovek baš bio srećan. Toliko divne reči je uputio nama stjuardesama, sad da se ne hvalim, posebno meni. Ostavio mi je vizit kartu i rekao da sam bistra i oštroumna, baš me nahvalio, da ne hvalim ovde sama sebe.

Ona i dan danas ima njegovu vizit kartu, a njemu je rekla da će od tog bakšiša da kupi sebi auto - što je na kraju i uradila (iako su ga posle ukrali, kako je napisala u videu).

- I dan danas se sećam tog čoveka, želim mu da živi sto godina, poručila je Maja.