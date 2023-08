GRADONAČELNIK DR PREDRAG TERZIĆ O VIZIJI BUDUĆNOSTI KRALJEVA: UZ AERODROM I KORIDOR – POSTAJEMO TREĆI CENTAR SRBIJE

Osim radnika i studenata, grad na Ibru konstantnim ulaganjima, strateški značajnom pozicijom na mapi i zelenom agendom privlači turiste i sportiste, ali i investitore iz cele države i regiona, a cilj gradonačelnika dr Predraga Terzića je da Kraljevo postane jedno od najznačajnijih čvorišta i mesto susreta svih ovih kategorija stanovništva.

Kraljevo je često na meti poplava i pored ulaganja u regulaciju i izgradnju obaloutvrda. Prvi ste grad u Srbiji u kome je građanima isplaćena naknada za sanaciju oštećenja u ovogodišnjim poplavama. Kakvi su planovi zaštite i prevencije u ovoj oblasti?

Grad Kraljevo prostire se na površini od 1.530 kvadratnih kilometara i, posle Beograda, najveća je teritorijalna jedinica u Srbiji, sa čak 174 vodotoka drugog reda, tako da je neophodno mnogo vremena i sredstava kako bismo uspeli da regulišemo sve vodotoke i saniramo sve kritične tačke.

Kraljevo je u nekoliko navrata bilo pogođeno velikim poplavama – 2014. se izlila Zapadna Morava, a imali smo poplave i 2016, 2020, 2021. godine. Zajedno sa Republikom uložili smo velika finansijska sredstva u izgradnju bedema u Grdici, čime je ovo naselje zaštićeno od izlivanja Zapadne Morave. Osim toga, zajedno sa JVP „Srbijavode“ ulagali smo u regulaciju leve obale Ibra – od 2019. do 2020. godine uložena su čak 52 miliona dinara. Izgrađen je i desnoobalni nasip u Žičkom polju pored Ibra, a vrednost radova je bila 18 miliona dinara. Grad Kraljevo je uložio značajna sopstvena sredstva u izgradnju objekata za zaštitu od voda, 2021. godine čak 120 miliona dinara. Regulacija Drlupske reke i puta za Drlupu na deonicama koje su oštećene poplavama koštala je Grad 40 miliona dinara, koliko je uloženo i u regulaciju Sirčanske odnosno dela Gledićke reke, na deonicama koje su oštećene u poplavama.

Uložili smo, 2022. godine, 25 miliona dinara u regulaciju Drlupske i Sirčanske reke, a posle toga su izvršeni radovi na regulaciji rečnog korita u zoni novog mosta u Vrdilima u vrednosti od 12.5 miliona dinara, u Miločaju u zoni novog mosta u vrednosti od 10 miliona dinara, a u Mrsaću kod novog mosta radovi su iznosili osam miliona dinara, koliko je bila vredost radova i kod novog mosta u Čukojevcu. Država je 2016. uložila čak 110 miliona dinara u izgradnju osam mostova, a sredstva su obezbeđena preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Nakon toga, Kancelarija je izgradila i most na reci Ribnici u Mošinom gaju. Tokom ove godine planirana su sredstva i za regulaciju rečnog korita u zoni novog mosta u Lopatnici u vrednosti od 10 miliona dinara i, u istoj vrednosti, na reci Tovarnici. Država je obezbedila sredstva za izgradnju novih mostova u Vrdilima, Sirči i u Čukojevcu.

Naravno, kada je došlo do padavina, Grad je brzo reagovao, izašli smo na teren i, zajedno sa jedinicama Civilne zaštite i Sektora za vanredne situacije, trudili se da pomognemo svim građanima. Nakon proglašenja elementarne nepogode brzo smo otvorili šaltere i počeli da primamo prijave građana. Nakon toga su naše komisije izašle na teren, utvrdile stepen oštećenja određenih objekata i država je započela isplatu pomoći. Veoma je važno da svi zajedno reagujemo u ovakvim situacijama kako bismo pomogli građanima, a Grad Kraljevo odnosno Gradska uprava grada Kraljeva uvek je bila na usluzi svim Kraljevčanima.

Kraljevo mnogo ulaže u selo i poljoprivredu. Koje su najznačajnije investicije u ovoj grani?

Kraljevo iz godine u godinu izdvaja sve veća finansijska sredstva kao vid podrške našim poljoprivrednicima. Reč je o iznosima koji su iz godine u godinu sve veći, tako da su, od 65 miliona dinara, dostigli znatno veće cifre – ove godine su zbirno već prevazišli 100 miliona dinara. Ulažemo u voćarstvo, stočarstvo, a na teritoriji Grada Kraljeva se sprovodi i proces komasacije, što je veoma važno. Ukrupnjavanje zemljišta omogućava poljoprivrednim proizvođačima da na brži i efikasniji način obrađuju svoje njive i bave se poljoprivredom i voćarstvom, jer više ne moraju da, zbog usitnjenosti poseda, provode mnogo vremena u putu između parcela, već na jednoj parceli mogu da, bez ikakavih ometanja, obavljaju svoju delatnost. Grad izdvaja velika finansijska sredstva za osiguranje u oblasti poljoprivrede tako da zbirno Grad i država obezbeđuju čak 90 odsto sredstava, što predstavlja vid pomoći poljoprivrednicima. Osiguranje je jedini siguran put da prilikom nastanka elementarne nepogode mogu da očekuju povraćaj sredstava od osiguravajućeg društva.

Aerodrom Morava je ove sezone za primer – nema gužvi, kašnjenja, cene karata su pristupačne. Za sve koji žive u centralnoj ili zapadnoj Srbiji blagodet je što ne moraju do Beograda da bi stigli do grčkog ili crnogorskog primorja. Očekuju li se nove linije od iduće sezone ili novi letovi za destinacije koje nisu morske?

Prva linija sa Aerodroma Morava je bila za Beč, potom je otvorena redovna linija za Istanbul, koja i danas saobraća, a u toku letnje sezone imamo linije za Solun i Tivat. To je veoma značajno za građane Kraljeva, ali i čitavog Raškog, Moravičkog, Šumadijskog i Rasinskog okruga.

Grad Kraljevo će, izgradnjom auto-puta u oktobru naredne godine, kada će biti završena deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine, biti jedan od tri grada u Srbiji koji će imati i aerodrom i auto-put, uz Niš i Beograd. Mislim da će izgradnja nove poletno-sletne staze omogućiti i veći broj linija iz Kraljeva. Aerodrom Morava se pokazao kao veoma dobro mesto za sve koji žele da putuju – novi auto-put omogućava brz dolazak do njega, parking mesta i ljubazno osoblje mnogo znače svima, a povoljne cene karata će doprineti uvećanju popunjenosti letova.

Najveći sportski dogadjaj u istoriji Kraljeva odigrao se ove sezone kad ste bili domaćin seniorima u atletici. U sferi sporta planirate još događaja?

Grad Kraljevo izdvaja sve veća finansijska sredstva za razvoj sporta. Ženski Košarkaški klub Kraljevo je doneo Kup Srbije u naš grad u martu 2020. Potom su odbojkaši kraljevačke Ribnice ponovili uspeh iz 1978. i osvojili Kup države. Naše košarkašice su u finalu prvenstva 2022/2023. bile finalistkinje plej-ofa, a Crvena zvezda je tek u petoj utakmici odnela pobedu.

Ulaganja u sport se isplate, ali, pored razvoja sporta na teritoriji Grada Kraljeva, težimo i da razvijamo sportski turizam. Bili smo domaćini Dejvis kupa u tenisu, Bili Džin King Kupa u tenisu za žene, Lige nacija u odbojci u muškoj i ženskoj konkurenciji. Osim najboljih tenisera i teniserki, odbojkaša i odbojkašica, Kraljevčani su mogli da, na rekonstruisanom Atletskom stadionu, u koji je Grad Kraljevo sa Ministarstvom privrede uložio čak 204 miliona dinara, prethodne godine ugoste i učesnike Državnog prvenstva u atletici za seniore, kao i Balkanskog atletskog šampionata za mlađe juniore i juniorke. Ove godine, Atletski stadion i Grad Kraljevo su bili domaćini Balkanskog atletskog šampionata u atletici za seniore i seniorke, što je najveći sportski događaj u istoriji našeg grada. Više od 700 takmičara iz 20 zemelja bili su gosti Kraljeva, koje se još jednom pokazalo kao dobar domaćin. Svi kraljevački hoteli i ugostiteljski objekti su bili puni. Osim što su građani imali mogućnost da vide najbolja sportska takmičenja na Balkanu, i naši hoteli imali su značajan priliv sredstava. To nam je cilj i u budućnosti – da popunimo sve hotele i da tokom čitave godine imamo različite sportske i kulturne događaje u gradu.

Ulaganje u zeleniju budućnost Kraljeva i Kraljevčana takođe je u vašoj agendi?

Grad Kraljevo se trudi da razvija zeleniju budućnost. Trudimo se da zasadimo nove drvorede, a zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine ulažemo finansijska sredstva kako bi naši građani koristili ekološki prihvatljivija goriva. U Kraljevu se sprovodi proces gasifikacije i kompletnom gasifikacijom prigradskih naselja omogućićemo da naš vazduh bude čistiji. On je tokom zimskih meseci zagađen upravo zbog individualnih ložišta, pogotovo u prigradskim naseljima Ribnici, Sijaćem Polju, Čibukovcu, Jarčujku… Kada se naši građani priključe na gas, životna sredina će nam biti neuporedivo čistija. Naravno, neophodno je i da utičemo na svest građana kako bi se njihove navike promenile.

Koje kapitalne projekte će Grad finansirati u 2023/2024?

Grad Kraljevo je prethodnih godina sa Republikom realizovao nekoliko veoma značajnih projekata – počev od završetka izgradnje nove zgrade OŠ „Sveti Sava“, u šta je država, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, uložila čak 450 miliona dinara. Deca iz Ribnice i Kovača su od 1. septembra prošle godine pošla u potpuno novu školu. Umesto stare zgrade, koja je izgrađena kao privremeni objekat, nastala je nova zgrada i jedna od najlepših škola u ovom delu Srbije.

Završena je izgradnja vrtića „Milomir Glavčić“ na Beranovcu, u šta je Grad, zajedno sa donatorom Milomirom Glavčićem, uložio više od 60 miliona dinara. U naselju Voćareve livade u Ribnici izgrađena su čak 974 stana za pripadnike snaga bezbednosti – Vojske Srbije i MUP-a, kraljevačkog Odreda Žandarmerije, BIA, Sudske straže i Okružnog zatvora.

Završena je izgradnja zgrade Zavoda za javno zdravlje, a za poslednju, treću fazu, Kancelarija za javna ulaganja je izdvojila čak 137 miliona dinara.

Izgrađene su i fabrike – „Leoni“, u kojoj danas radi 4.800 radnika, i „Taj Grupa“, u kojoj je zaposleno 1.050 radnika. Kraljevačko preduzeće „Gir“ zapošljava oko 900 Kraljevčana. U ovoj godini planiramo da nastavimo dalji razvoj Grada Kraljeva, a posebno turističkog potencijala.

Završetkom izgradnje novih paviljona na Goču omogućili smo da veliki broj dece iz Kraljeva i drugih mesta, kao i sportisti, mogu da, u novom objektu, provode rekreativnu nastavu i treniraju. Uradili smo značajnu rekonstrukciju puta ka Goču, a ove godine turističke potencijale želimo da uvećamo tako što ćemo početi izgradnju pasarele preko Ibarske magistrale i pristupnog puta tvrđavi Maglič, izgradnju parking prostora i drugih sadržaja, za šta je Vlada Republike Srbije izdvojila 450 miliona dinara, a zajedno sa sredstvima Grada, ukupan iznos investicije je 475 miliona dinara. Izgradnja lifta će omogućiti osobama sa invaliditetom, ali i onima slabije fizičke spremnosti, da dođu do ove srednjovekovne tvrđave. Ovo je sigurno najveća investicija ove godine u Kraljevu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je nedavno prvu deonicu Moravskog koridora od Pojata do Makrešana. Kako je najavljeno, u 2024. bi trebalo da bude gotova deonica auto-puta Čačak-Kraljevo. To je za stanovnike veliko olakšanje, ali otvara put i dovođenju novih investitora u Kraljevo, ali i u okolinu. Očekujete li nova ulaganja spolja od naredne godine?

Završetak te deonice očekuje se u oktobru 2024. godine, a verujemo da će značajno uticati na nova ulaganja u Kraljevo i nova zapošljavanja. Izgradnjom dela Moravskog koridora od Preljine do Adrana Kraljevo će biti mnogo bliže Beogradu. Završeni su i planski dokumenti za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo – Ušće – Baljevac – Raška – Novi Pazar, tako da će i naše komšije iz Raške i Novog Pazara mnogo brže stizati do Kraljeva, a preko dela Moravskog koridora i do Beograda.

Autor: