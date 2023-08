ŠTA JE PETNI TRN I KAKO SE LEČI? Mrkić objašnjava za Pink: U pitanju je jedno neprijatno stanje, praćeno JAKIM BOLOVIMA

Petni trn nastaje izmeštanjem kalcijuma na kosti pete sa donje strane. Javlja se u obliku malog koštanog ispupčenja ili kao skup nepravilnih izraslina, koje se nazivaju kalkaneumi.

Proces formiranja kosti nastaje usled stalnog pritiska pete. Tkivo koje štiti petu i ćelije koje formiraju kosti počinju da skladište kalcijum na problematičnom mestu, stvarajući petni trn. Ovaj proces traje čak do nekoliko meseci, a prati ga jak bol, opisan kao osećaj uboda nožem u petu.

Fizijatar i kiropraktičar "West medica" Miloš Mrkić kaže da je petni trn nešto što je česta dijagnoza u poslednje vreme.

- To je formiranje koštanog izrastka, odnosno kalcijuma soli, na spoju kod petke kosti. To ide po sredini stopala i završava se na peti. To je u vidu boljke i trna - naveo je Mrkić.

Kako kaže, on se stvara nepravilnim hodom u najvećem broju slučajeva.

Mrkić objašnjava da jr trn lako vidljiv okom, i da snimci i rendgen nisu potrebni.

- To je izuzetno bolan proces. Karakteristika ovog stanja je bol nakon mirovanja. Uvek taj prvi momenat bude izuzetno bolan - priča Mrkić.

Mrkić navodi i da loš izbor obuće može da utiče na nastajanje ovog problema.

- Leči se fizioterapijama, laser terapijom, terapijom udarnih talasa - zaključio je.

Autor: