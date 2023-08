DEVETI DAN POTRAGE: Gašić razgovarao s roditeljima mladića koji je nestao na Vlasinskom jezeru (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić danas je na Vlasinskom jezeru razgovarao sa roditeljima mladića koji je pre devet dana nestao u ovom jezeru i poručio da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova čine sve što je u njihovoj moći kako bi pronašli njihovog sina.

Ministar Gašić je predočio okolnosti koje otežavaju potragu za nestalim dvadesetčetvorogodišnjakom i naglasio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo i dodatne resurse u potrazi.

Takođe, Gašić je obišao pripadnike Ronilačke jedinice Žandarmerije i SAJ-a koji su ga izvestili o toku i aktivnostima koje preduzimaju tokom potrage, saopšteno je iz MUP-a.

Zamenik komandira Ronilačke jedinice Žandarmerije Bojan Škrbić istakao je da su se Ronilačkoj jedinici Žandarmerije u intenzivnoj potrazi, u kojoj su uslovi za ronjenje izuzetno teški, priključili i pripadnici SAJ-a.

„Deveti dan je potrage na Vlasinskom jezeru, gde učestvuju policijski službenici Ronilačke jedinice i od danas su uključeni policijski službenici Specijalne antiterorističke jedinice. Potraga se sastoji iz dve tačke. Prva tačka se sastoji u pregledu dna od strane ronilaca. Od ujutru do uveče ronioci pregledaju dno u potrazi za nestalim licem, dok se druga tačka sastoji u pregledu sonarom, uređajem za pregled dna. Uslovi za ronjenje su vrlo teški, radi se o muljevitom i tresetnom dnu. Temperatura vode je od devet do 14 stepeni, dok ronimo na dubinama, u zavisnosti od mesta, od 13 do 20 metara“, poručio je Škrbić.

Pored ministra Gašića, obilasku terena na Vlasinskom jezeru prisustvovali su komandant Žandarmerije Dejan Luković i komandant Specijalne antiterorističke jedinice Spasoje Vulević.