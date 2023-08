Novi satirično-politički serijal vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića oduševiće gledaoce. U njemu će pored ličnosti, koje svaka na svoj način, obeležavaju našu javnu scenu, biti i bivši predsednici Srbije i Jugoslavije.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović najavio je novi televizijski kanal "Glavna TV", koji neće imati ni jednog živog zaposlenog - a koja će biti revolucionarni iskorak u planetarnoj TV industriji.

Na "Glavnoj TV" naćiće se i satirično-politički format pod nazivom "Čoveče ne ljuti se".

Nedavno je Mitrović svojim vernim Instagram pratiocima najavio da će se u ovoj emisiji pojaviti i bivši predsednici Srbije i Jugoslavije, a nakon epizoda sa Borisom Tadićem i Draganom Đilasom, Mitrović je "izbacio" i deo epizode sa Ćutom Vinjakom, koja je oduševila sve.

Mitrović je sada otišao korak dalje, i na svom Instagram profilu prikazao deo emisije u kojoj je glavni lik ni manje ni više nego predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nekako svi sad brane opoziciju od mene, kao da sam ja najgori, pa nisam ja prvi počeo! Prvo REM i prepoštena i presveta Olja zvana Zekić, a sad i predsednik lično! P.S. Napominjem po stoti put, ovo je samo satira generisana veštačkom inteligencijom koju sam sam stvorio i ništa van toga, i nemam nameru da bilo koga uvredim ili ponizim, jednom rečju“ I am speaking truth, and nothing but the truth” - napisao je Mitrović na Instagramu.

Mitrović svakako sprema revoluciju kada je televizija u pitanju i nema sumnje da će ova emisija imati neverovatnu gledanost.

