PEDIJATAR ZA PINK UPOZORAVA: Ordinacije su pune dece, nema više sezone virusa, možete ih dobiti bilo kada! (VIDEO)

Trenutno vlada nekoliko vrsta virusa, a ne treba zanemariti ni bakterije, rekao je za PINK pedijatar Saša Milićević.

Dr Milićević je rekao da su ordinacije pune dece, kao i da vlada dosta vrsta virusa.

- Tu su respiratorni kao i rota (adeno) virusi koji su stalno prisutni. Nema više sezone, nekada se to znalo ali sada više ne. Oni su očigledno ojačali i sada više nema pravila - rekao je Milićević.

Takođe, dodaje, za varičelu se znalo kada "napada", a sada više nema redosleda, boginje mogu da se dobiju bilo kada.

- Tu su i drugi virusi koji stalno napadaju naš organizam, kao što je konjuktivitis, pa virusi koji napadaju grlo, ali tu su i bakterije - ističe on.

Kada je stomačni virus u pitanju, Milićević kaže da su simptomi dijareja i povraćanje i ističe da oni kod beba mogu biti posebno komplikovani.

- One lako mogu da dehidriraju, jer veliki deo organizma kod bebe čini voda. Beba kada gubi vodu to je mnogo opasnije nego kada to radimo mi odrasli - kaže Milićević.

Kaže da nekada čak moraju i na infuziju da bi povratili tečnost.

- Ne treba se kupati ledenom vodom, to je šok za organizam, jer ona sužava krvne sudove što onemogućava skidanje temperature. Najbolja je mlaka voda koja će sasvim lepo skinuti deo temperature tela - ističe Milićević.

Takođe kaže, nikako ni hladne obloge, osim, ističe, ako je u pitanju sunčanica, kada hladna obloga može pomoći.

Autor: