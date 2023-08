SRCE DA PREPUKNE! 'Žao mi je što nisam mogao više da ti pomognem, dao sam sve od sebe' Natašin muž se obratio emotivnim rečima

Prekjuče nas je Nataša zauvek napustila nakon mukotrpne borbe sa neprijateljem pred kojim je hrabro stajala

"Neopisivo smo tužni i juako mi neostaješ, žao mi je što nisam mogao više da ti pomognem", poslednje reči uputio je Darko svojoj supruzi Nataši Nedić iz Sremske Mitrovice jedinoj ženi u Srbiji, ali i regionu koja se borila sa neuroendokrinim tumorom koji se nalazio na ginekološkim organima, a čija je borba bila gotovo filmska. Crne vesti koje su porazile čitavu Srbiju stigle su u dom Nedića juče. Nataša je izgubila bitku sa teškom bolešću, a reči koje slamaju srca za kraj napisao je njen suprug.

Prelepa Nataša Nedić iz Sremske Mitrovice bila je medicinski fenomen. Ona je jedina žena u Srbiji, ali i regionu koja se bori sa neuroendokrinim tumorom koji se nalazi na ginekološkim organima. Kako priča Nataša, prvi i jedini simptom koji je ukazivao da nešto nije u redu sa njenim telom javio se u njenoj 29. godini. To su bila bezbolna vanmenstrualna krvarenja, krvarenja između ciklusa i nakon odnosa. Bio je to novembar 2017. godine.



Juče nas je Nataša zauvek napustila nakon mukotrpne borbe sa neprijateljem pred kojim je hrabro stajala.

Emotivnom porukom od nje se oprostio suprug Drako.

- Lavica, borac, muza, heroina mnogima je bila uzor u ovoj borbi. Na žalost, umorila se. Teret terapija i bolest su je iscrpeli. Nije više mogla da bude umorna. To mi je govorila poslednjih meseci. Odmori se sad otišla si tamo gde nema bola i patnje, ali nisi otišla na bolje mesto, jer ne postoji bolje od onog kraj svoje porodice. Molila me je da ako dođe do ovoga, ne stavim njenu sliku crno belu, jer ona želi da bude večno srećna i da je u boji pamtimo. Neopisivo smo tužni i jako nam već sad nedostaješ.Žao mi je što nisam mogao više da ti pomognem...Dao sam sve od sebe, ali bezuspešno - napisao je Darko.

Autor: