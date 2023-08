VOZAČI, OD 1. SEPTEMBRA NA SNAGU STUPAJU NOVI PROPISI U SAOBRAĆAJU! Ovo je detaljan vodič - Za ovaj prekršaj se ODUZIMA VOZILO!

Od 1. septembra počeće da važe novi propisi u saobraćaju u Srbiji.

Na srpskim drumovima od 1. septembra važiće nova pravila po kojima bahati i nesavesni vozači mogu ostati bez automobila, policajac može da vas snima, ne treba da se iznenadite ukoliko za volanom kamiona vidite mladog vozača od 18 godina. Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja donosi i novine koje se tiču električnih trotineta, a određena su i tačna pravila po kojima se oni mogu koristiti.

Novi Zakon o bezbednosi saobraćaja (ZOBS) stupiće na snagu 1. septembra i doneće mnoge izmene na srpskim putevima, gde godišnje pogine oko 600 ljudi i taj broj se već godinama ne smiruje. Da situacija bude gora, većina stradalih su mladi i radno sposobni ljudi. Takođe, oseća se manjak profesionalnih vozača, jer su mnogi naši posao našli u zemljama Evropske unije i napustili su Srbiju. Pojavila se i nova vrsta vozila – električni trotineti i bicikli čija vožnja do sada zakonom nije bila regulisana. Sve to je podstaklo zakonodavca da reaguje i prilagodi zakon novim okolnostima.

Oduzimanje automobila

Izmena koja će najviše pogoditi vozače, pogotovo one bahate, sklone prekršajima, jeste mogućnost da policija prvo privremeno, a onda posle pravosnažne presude i trajno, oduzme vozilo. Po mišljenju većine stručnjaka to je dobra mera koja bi trebalo da postigne dobre rezultate i u represiji i u prevenciji, što bi trebalo da bude cilj svakog zakona. Na drumovima ima i previše siledžija u dobrim automobilima, koje nijedna novčana kazna neće sprečiti da nastave da divljaju. Sada, ukoliko u roku od 2 godine budu uhvaćeni treći put da su počinili neki od 18 "smrtnih grehova vozača", policija ima pravo da im prvo privremeno oduzme vozilo do pravosnažnosti presude, a ukoliko presuda bude osuđujuća, vozilo ostaje trajno u vlasništvu države.

Reč je o prekršajima kao što su vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila, odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja, prekoračenje brzine za više od 80 km/č van naselja,

prekoračenje brzine za više od 70 km/č u naselju, prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni gde je ograničenje 30 kilometara na sat, prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog saobraćaja.

Takođe, među teške prekršaje ubraja se i prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta, preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije, vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije, vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom.

Profesionalni vozači

Zbog nedostatka vozača spuštena je starosna granica za dobijanje dozvole za kategorije C i D, odnosno kamione i autobuse. To je iznuđeno odlaskom velikog broja vozača na rad u inostranstvo, ali i usklađivanjem propisa sa većinom zemalja Evropske unije. Novim propisima za volan kamiona može da se sedne sa 18 godina, a za autobus sa 21 godinom. Ono što je ograničavajući faktor jeste visoka cena obuke i polaganja za te kategorije.

Laka električna vozila

Zakon je prvi put prepoznao i ono što mnogi vozači automobila prepoznaju kako veliku napast – laka električna vozila. Novim zakonom ograničena im je brzina, propisana starosna granica za vožnju od 14 godina, a predviđeno je i da vozači imaju zaštitnu opremu. Većina stvari koje važe za bicikliste važiće i za vozače električnih trotineta, pa je tako predviđeno da voze biciklističkim stazama tamo gde ih ima, a kolovozom tamo gde nema biciklističkih staza. Zabanjena je i vožnja više osoba,

Kako se povećava broj električnih trotineta na ulicama, povećava se i broj saobraćajnih nesreća u kojima ima i povređenih i poginulih. Zbog toga je bilo neophodno da se zakonom reguliše vožnja električnih trotineta, ali nije jasno kako će saobraćajna policija zaustavljati, kontrolisati i kažnjavati vozače trotineta. Među propisima koji su sa biciklista preslikani na vozače trotineta je i da ne smeju da voze trotoarom i pešačkim zonama.

Kamere na uniformama

Vozači ne bi trebalo da se iznenade ukoliko im od 1. septembra na ulici priđe saobraćajac sa kamerom. Reč je o uređajima koji će biti pozicionirani na vidnom mestu, na grudima policijskog službenika i to prikačeni magnetom ili zakačeni na džep prepoznatljive plave uniforme. Policijski službenici biće u obavezi da je koriste prilikom obavljanja svojih poslova i premene ovlašćenja.

U policiji navode da je svrha upotrebe ovog sistema dokumentovanje rada policajaca u vezi sa obavljanjem službenih aktivnosti, kontrola rada policajaca i utvrđivanje osnovanosti pritužbi građana, zatim sprečavanje pojave zloupotrebe i korupcije i unapređenje analize i obuka, kao i unapređenje policijskih poslova.

Policajci koji na svojim uniformama budu nosili ove uređaje biće u obavezi da obaveste građanina da se postupanje prema njemu snima audio i vizuelno. Planirano je da kamere budu upaljene sve vreme, a snimanje počinje tek kada policajac ili policajka dva puta kliknu na dugme koje se nalazi u sredini. Nakon toga, počinje čuvanje snimka koji se nadalje beleži, a biće sačuvana i dva minuta pre nego što je došlo do pritiska na dugme. Snimanje će trajati sve dok ga policajac ne prekine.

Iz MUP obaveštavaju i da će vozači od 1. septembra saobraćajce sa ovim uređajima moći da sretnu na deonici auto-puta na teritoriji Beograda, a koristiće ih i takozvani presretači.

