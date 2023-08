Ekstremno topao vikend je za nama, a i ovaj ponedeljak neće biti nimalo svežiji barem u većem delu dana. Temperature će u najtoplijem delu dana dostići 38. podeljak, i na snazi je još uvek upozorenje koje je izdao Republički hidrometeorološki zavod.

Ali ako ste se pitali "dokad će ovo pakleno leto da traje" izgleda da je na pomolu potpuni preokret i da će već od sutra tropsko leto zameniti kiše.

Meteorolog Ivan Ristić je otkrio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Biće postepeni obrt i neće doći do naglog zahlađenja. Pošto se ciklon iz Italije stacionirao i ne kreće se velikom brzinom. Tako da će temperatra pasti sutra za 7 stepeni i do petka će nastaviti da pada. Sutra očekujemo temperaturu od 28 do 32 stepena, u odnosu na današnjih očekivanih 35 do 39 stepeni. Sutra popodne se očekuju pljuskovi. Šanse za grad su sutra 60%. Inače kada su bile one oluje u Beogradu, šanse za grad su bile 95%. Tako da ne bi trebalo da bude u tolikim razmerama. Šanse za kišu će biti u sredu i četvrtak. Sa tim što će u sredu popodne doći taj pravi hladni front sa severozapada, ali on će doneti samo taj sveži vazduh - rekao je Ristić i dodao:

- Tako da će temperature u četvrtak biti prijatne od 23 stepeni na severu zemlje, dok će na krajnjem jugoistoku zemlje i dalje biti 30 stepeni. Njima će taj hladni front doći tek u četvrtak popodne i biće dosta oblaka. Ovo je poslednji toplotni talas ove godine, a sledeći očekujem tek u junu naredne godine. Međutim, doći će do stabilizacije od petka pa će negde oko ponedeljka utorka opet biti negde oko 30 stepeni. Krajem sledeće nedelje dolazi malo jače zahlađenje.



Meteorolog je potom otkrio i kakvo vreme možemo očekivati do decembra.

- Očekujem oko 15. do 20. septembra prodor tog prvog hladnog vazduha na sever Evrope i u Rusiju. Prvo mora tamo da padnu temperature ispod 10 stepeni. Tako da se kod nas očekuju jača zahlađenja u trećoj dekadi septembra. Sa tim što treba napomenuti da kod tih jačih zahlađenja padne i prvi sneg na Kopaoniku. Mi već krajem septembra imamo šanse da na planinama temperatura padne na 0 stepeni. U oktobru ide miholjsko leto. Koliko god mislili da je loš kraj septembra i početak oktobra, miholjsko leto dođe i ono traje oko 15 do 20 dana. Obično su tada jutra sveža i maglovita, ali preko dana temperatura bude oko 25 stepeni. Potom ta jača zahlađenja idu početkom novembra ili krajem novembra - rekao je Ristić.

