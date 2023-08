Poslednjih dana svedoci smo mnogih stravičnih saobraćajnih nesreća sa na žalost smrtnim ishodima. Za portal Pink.rs, o ovoj temi govorili su numerolog Stefan Dragojlović, koji je za naše čitaoce objasnio pojam retrogradnog merkura- pojave koja simbolizuje saobraćaj, i dr Nada Macura koja je dala korisne savete svima koji po velikim vrućinama moraju da voze.

Stefan Dragojlović najpre je objasnio fenomen retrogradnog merkura koji je počeo 23. avgusta i biće tu do 15. septembra, kao i njegov uticaj na saobraćaj.

- Merkur primarno simbolizuje komunikaciju i saobraćaj, a retrogradnost označava vraćanje unazad, grešku i promašaj. Kad se ova dva značenja spoje dobijamo sliku pogrešnih zaključaka i odluka, ali i splet neudobnih događaja poput svađa, napada i udesa. Takođe se savetuje veliki oprez kad su u pitanju trgovina i svaki vid pregovora, ugovora i slično- rekao je Dragojlović i dodao:

- Sama opozicija Merkura i Neptuna ukazuje na zabune i greške, najčesce u saobraćaju, koje mogu biti fatalne i obimne u narednom periodu kao i razne povrede ekstremiteta zbog nedovoljne pažnje i prisutnosti- rekao je za portal Pink.rs, Stefan Dragojlović, numerolog.

Doktorka Nada Macura dala je savet svim vozačima kako da se ponašaju u saobraćaju po ovakvom vremenu:

- Pošto nas je uhvatio Neron, kako nazivaju ovaj toplotni talas moram da kažem da on izuzetno nepovoljno utiče na naš organiza. Mi lekari uvek savetujemo kada su velike vrućine da se ne izlažete suncu u periodu od 10 do 17 sati, ali je to nemoguće modernom čoveku koji mora da se odveze do posla- rekla je Macura i dodala:

- Usled velikih vrućina dolazoi do širenja krvnih sudova što može izazvati različite nelagode u telu. Zato je moj savet kada treba da vozite, da se najpre dobro naspavate, po mogućstvu onih preporučenih osam sati, jako je važna hidratacija, što prvo treba uraditi prilikom buđenja, lagani obroci, prilagođena garderoba- to su neke osnovne smernice. Ja bih uvek preporučila da se pojede nešto slano kako ne bi došlo do pada pritiska, ali i neki sitan slatkiš jer je održavanje šećera izuzetno važno- rekla je Macura za Pink.rs.

Ona je napomenula i da vozači koji su umorni i ne osećaju se dobro ne treba da sedaju za volan, a ukoliko se nađete negde u putu poštujte signalizaciju i pri prvim naznakam umora ili slabosti, treba da zaustavite automobil na sigurnom mestu. Uz to poštujte signalizaciju, prilagodite brzinu i ne pretičite tamo gde uslovi za to nisu prilagođeni.

- Po velikim vrućinama oslabljena je reakcija ljudi, javlja se umor, oslabljena je i procena rizika, mogućnost i da vizuelna koncentracija pada, pored arterijskog krvnog pritiska- rekla je Macura.

Macura je dala savet i kako da rashladite automobil:

- Kako je gotovo nemoguće automobil skloniti od vrućine, pbez obzira na savremene tehnologije i klimu, najpre treba da otvorite pre ulaska sva vrata kako bi se omogućila cirkučlacija vazduha- zaključila je Macura.